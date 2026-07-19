Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón: el desgarrador video

El capitán argentino se mostró desolado tras el pitazo final ante España y después de la premiación no pudo contener las lágrimas.

Messi, devastado al momento de la premiación tras la derrota de Argentina en la final del mundo.

Esta vez no hubo épica de la Selección argentina. El gol de Ferran Torres al minuto 107 del alargue cortó con las ilusiones del bicampeonato y le permitió a España bordarse la segunda estrella de su historia, en una final del mundo que tuvo de todo.

La reacción de Messi tras la derrota ante España en la final del mundo La reacción de Lionel Messi tras el pitazo final fue de pura desolación: apretó los dientes y gesticuló agarrándose la cara en reiteradas ocasiones, buscando alguna explicación a la derrota. Luego, saludó a los jugadores españoles por la consagración -entre ellos a Lamine Yamal-, y se tiró al verde césped hasta sacarse botines, canilleras y medias, esperando la ceremonia de premiación.

La reacción de Messi tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Video: ESPN Fue recién en ese momento que el capitán argentino cayó a la realidad. Inició la eterna caminata ante el pasillo que había armado el plantel europeo, recibió la medalla de plata por parte de Donald Trump y se fue hacia el sector de uno de los arcos, donde comenzaron a salir las primeras lágrimas.

Messi se paró de frente al público argentino y no pudo evitar el llanto al escuchar cómo bajaba la ovación desde los cuatro costados del MetLife Stadium. Acompañado por el resto de sus compañeros y el cuerpo técnico, Leo, a pesar del inmenso dolor, no se fue de la cancha hasta que España alzó el trofeo, un gesto que habla por sí solo de su grandeza.