La llamativa arenga de Messi que levantó sospechas entre los hinchas argentinos: ¿pasó algo antes de la final?

Lionel Messi les dedicó unas palabras a sus compañeros antes de salir a jugar, las cuales hicieron bastante ruido entre los fanáticos en redes sociales.

La Selección argentina jugó su peor partido en mucho tiempo y cayó en la final del Mundial 2026 contra España. Una actuación muy desdibujada de la vigente campeona del mundo (hasta el día de ayer), que no tuvo reacción ante un rival que la doblegó de principio a fin y que opacó incluso a Lionel Messi.

Tras lo sucedido en el duelo decisivo, se viralizó y llamó mucho la atención la arenga previa que le dedicó el astro rosarino a sus compañeros en el vestuario antes de salir a la cancha: "Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos, muchachos; tranquilidad. Pensemos en jugar nomás. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo, ¿eh?. Sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente; en jugar, ¡dale...!".

La llamativa arenga de Lionel Messi antes de la final TyC Sports Hubo dos cosas que hicieron ruido de sus palabras. Una de ellas fue la insistencia con la que reiteró el concepto de "tranquilidad" -lo repitió cinco veces en 15 segundos-. Pero que más resonó fue sin duda el "olvidémonos de todo, olvidémonos de todo", consigna que comenzó a levantar todo tipo de sospechas entre los hinchas argentinos en redes.

Es que rápidamente comenzaron a enlazar esta peculiar arenga con otros elementos inusuales, como el flojo rendimiento futbolístico tanto colectivo como individual -no hubo disparos al arco en los 90 minutos reglamentarios-, las malas reacciones de algunos jugadores con los españoles una vez sentenciada la derrota, la decisión del plantel de no dar declaraciones a la prensa y de algunos referentes (como la Pulga misma) de no viajar este lunes al recibimiento en el país, o el súbito anuncio de Lionel Scaloni de su inminente fin de ciclo.

En ese sentido, los fanáticos se empezaron a preguntar en redes qué podría haber pasado en la previa como para que Messi dijera esas palabras. La teoría que resulta más probable es que tuvo que ver con las declaraciones de los futbolistas de España sobre los arbitrajes -algo que Nicolás Otamendi le recriminó a Rodri-. También se habló de ciertas tensiones tras las polémicas generadas por la bandera de Malvinas que mostraron luego de vencer a Inglaterra. Incluso algunos se preguntaron si hubo algún quiebre interno dentro del vestuario en los días previos.