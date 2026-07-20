Lionel Messi no vuelve al país y se enfría el recibimiento a la Selección argentina

El capitán viajó directamente a Miami para reencontrarse con su familia y no regresará con el resto de la delegación. Su ausencia dejó sin impulso la posibilidad de un recibimiento multitudinario para la Selección.

La decisión de Lionel Messi de no regresar de inmediato a la Argentina cambió por completo los planes que se analizaban tras la final del Mundial 2026. El capitán viajó directamente a Miami para reencontrarse con su familia, una determinación que también tomó Rodrigo De Paul y que dejó sin sustento cualquier posibilidad de un recibimiento masivo para la Selección argentina. El vuelo de la delegación partirá a las 8 de Nueva York y estaría llegando cerca de las 19 a nuestro país.

Con la ausencia de su máxima figura, quedó prácticamente descartada la organización de un acto multitudinario para homenajear al plantel. Además, la posibilidad de decretar un feriado nacional perdió fuerza, ya que varios futbolistas optaron por permanecer en Estados Unidos antes de iniciar sus vacaciones o reincorporarse a sus clubes en Europa.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que solo una parte de la delegación regresará al país, mientras que otros integrantes del plantel partirán directamente hacia distintos destinos. De esta manera, el arribo de la Selección será parcial y sin la presencia de Lionel Messi.

También quedó descartada una visita a la Casa Rosada. Según fuentes cercanas al plantel, nunca estuvo en los planes realizar un acto oficial, una postura que terminó de consolidarse con la decisión del capitán de no volver inmediatamente al país.

Tras la derrota frente a España, los jugadores eligieron además mantener un bajo perfil. Ninguno habló con la prensa al salir del estadio y fue el entrenador Lionel Scaloni quien explicó la situación: "Estoy yo acá hablando con ustedes porque los chicos no quieren hablar y es comprensible".