Yanina Latorre reveló el supuesto motivo detrás del viral de Lionel Messi antes del partido con España

Un video del capitán pidiendo "tranquilidad" a sus compañeros generó especulaciones. La panelista dio el supuesto motivo que provocó la angustia del plantel.

En las últimas horas, las redes sociales se hicieron eco de un video de la Selección argentina que se habría dado en la previa del encuentro contra España. En el material, que rápidamente se volvió viral, se lo escucha a Lionel Messi dando una arenga marcada por un tono de preocupación y un pedido de calma hacia el resto de los jugadores.

El video del capitán que generó múltiples dudas Las palabras exactas fueron: "Vamos muchachos eh, tranquilidad gente, tranquilidad. Lo principal, estemos tranquilos muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Eh, sólo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale".

El constante pedido de Messi para que el equipo "se olvide de todo" hizo que los usuarios de X comenzaran a especular sobre posibles conflictos internos, polémicas por el arbitraje o factores externos que estuvieran desestabilizando al plantel. Un usuario, incluso, acudió a Yanina Latorre pidiéndole que "ventile lo que pasó", sugiriendo que la organización del torneo podría haber intentado "inclinar la cancha" en contra de Argentina.

La respuesta de Yanina Latorre El motivo según Latorre. X @yanilatorre Lejos de alimentar teorías conspirativas sobre arbitrajes o polémicas, Latorre utilizó su cuenta oficial para desarticular los rumores y aportó una versión mucho más íntima y sensible sobre lo que ocurrió a puertas cerradas.

Citando el tuit del seguidor, la conductora aclaró: "No pasó nada, fue la charla despedida de Messi en el vestuario".