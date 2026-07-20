El curioso mensaje de una famosa actriz argentina para España y la polémica que generó en redes: "Muy feliz"

La figura se pronunció en redes sociales luego de la victoria del conjunto español y su texto provocó disturbios digitales. Su reacción y los motivos.

La cantante se pronunció en sus cuentas digitales, pero no fue bien recibido.

Laura Esquivel, reconocida por su protagónico en Patito Feo, se convirtió en el centro de las críticas en las últimas horas tras una serie de publicaciones en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la actriz decidió felicitar a España apenas terminó el partido, un gesto que no fue bien recibido.

El conflicto comenzó cuando Esquivel compartió una primera historia con un fondo blanco y un texto breve donde expresaba su alegría. La actriz escribió: "Felicidades querida España estoy muy feliz por ustedes. Los adoro".

Laura Esquivel en redes y la fuerte repercusión que causó Laura Esquivel y sus felicitaciones al rival. IG @laur_esquivel La reacción de los usuarios fue inmediata, generando una ola de críticas que llevó a la artista a realizar un descargo en una segunda publicación. Ante el rechazo, Esquivel señaló: "Nunca falté el respeto con nada en mis redes. Y me llama la atención la cantidad de mensajes super agresivos que estoy recibiendo de un monton de paises". Además, agregó que esta situación se repite en otras instancias deportivas: "No solo hoy. Sino siempre que mi país jugaba. Ya voy a hacer algun video reflexivo hablando de ésto...".

La segunda historia de la actriz. IG @laura_esquivel Finalmente, para dar por cerrado el tema durante la jornada, la actriz subió una tercera historia luciendo la camiseta de la Selección argentina. En este último mensaje, buscó reafirmar su apoyo al equipo nacional: "Tengo mil cosas en la cabeza... yo solo quiero tener la certeza de volver a ver jugar a la selección con Messi y Scalonii, es un placer ver los partidos. Te amo Argentina, dejaste una huella en todo el mundo ".