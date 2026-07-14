Una histórica actriz lanzó polémicas opiniones sobre el lesbianismo y su debilidad por el "elemento masculino"

La actriz sanjuanina Edda Bustamante volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras su paso por el programa de Bondi Live. Durante la emisión de este lunes, la artista compartió su perspectiva sobre las relaciones y la orientación sexual, desencadenando un intenso debate en el entorno digital.

Los dichos de la actriz: "No entiendo" En el transcurso de la entrevista, Bustamante abordó su visión sobre el lesbianismo de manera directa: "No entiendo el lesbianismo", sostuvo. A pesar de esta afirmación, aclaró que mantiene amistades con mujeres de dicha orientación y relató que, al consultarles sobre el tema, la situación suele resolverse entre risas.

La actriz se autodefinió como heterosexual y enfatizó que su atracción se orienta de manera excluyente hacia la "energía masculina". En ese sentido, fue tajante respecto a la posibilidad de vincularse sexoafectivamente con personas de su mismo sexo. "Yo con las mujeres no puedo hacer nada", expresó, añadiendo que en la intimidad se aburriría profundamente ante esa hipotética situación.

Edda Bustamante. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además de sus consideraciones sobre las relaciones entre mujeres, Bustamante mencionó que logra comprender en mayor medida a los hombres homosexuales. Según explicó en la charla, esto se debe a que ellos conservan un "elemento masculino" que a ella le resulta especialmente atractivo.