Quilmes Rock 2027: cómo participar del Prode Rock, ganar premios y sacar entradas para el festival

Quilmes Rock anunció oficialmente su regreso para abril de 2027 y presentó una propuesta inédita que buscará involucrar a los fanáticos desde antes de que se conozca la programación. Bajo el lema "Esta vez, lo armamos entre todos", el festival lanzó su "Prode Rock" , una experiencia interactiva que permitirá al público participar en el armado del line up.

Además, ya quedó habilitada la Fase 1 de venta anticipada , denominada "Zorzal Madrugador" , con entradas promocionales disponibles a través de Enigma Tickets .

La nueva iniciativa traslada al universo de la música la lógica de los tradicionales pronósticos deportivos. A través del sitio oficial de Quilmes Rock , los usuarios podrán registrarse y elegir qué artistas les gustaría ver en cada una de las jornadas del festival. Cada predicción otorgará puntos y la mecánica premiará especialmente a quienes participen antes de que comiencen a anunciarse oficialmente los artistas confirmados.

Entre quienes participen de Prode Rock habrá un único ganador que recibirá el premio "Quilmes Rock a tu casa" . La propuesta consiste en la realización de un recital privado en el domicilio del ganador, donde una de las bandas que forme parte del festival ofrecerá un show exclusivo para él y hasta diez invitados.

Vos podes elegir a tus bandas favoritas para la próxima edición del Quilmes Rock.

Además, el premio incluirá dos entradas All Access para asistir a la edición 2027 del Quilmes Rock.

La organización adelantó que próximamente dará a conocer más detalles sobre la dinámica y el funcionamiento del juego a través de los canales oficiales del festival.

Un festival con más de dos décadas de historia

Desde su primera edición en 2003, Quilmes Rock reunió algunos de los momentos más recordados de la música argentina. Entre ellos figuran presentaciones de Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos, Charly García interpretando "Seminare" bajo la lluvia, la reunión de Sumo y el encuentro entre Gorillaz y Trueno.

La edición 2025 también dejó momentos destacados como el regreso de Los Piojos después de 15 años, la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales, el reencuentro de Joaquín Levinton con el protagonista del videoclip de "Yo no me quiero casar, ¿y usted?" y la interpretación de canciones de Serú Girán por David Lebón y Pedro Aznar.

Con esta nueva propuesta, la organización busca que la experiencia del festival comience mucho antes de la apertura de los escenarios y que la comunidad participe activamente del proceso.

Cómo comprar las entradas

La Fase 1 "Zorzal Madrugador" ya se encuentra disponible con precios promocionales para quienes compren anticipadamente.

Los valores son:

Abono Campo 2 días: $200.000 (precio de Fase 2: $240.000).

$200.000 (precio de Fase 2: $240.000). Abono Campo 3 días: $270.000 (precio de Fase 2: $310.000).

$270.000 (precio de Fase 2: $310.000). Abono VIP con tribuna 2 días: $600.000 (precio de Fase 2: $710.000).

$600.000 (precio de Fase 2: $710.000). Abono VIP con tribuna 3 días: $810.000 (precio de Fase 2: $930.000).

Los precios promocionales no incluyen el cargo por servicio y las entradas pueden adquirirse exclusivamente a través de Enigma Tickets.