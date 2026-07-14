Así es la educación de Mirko y Milenka, los hijos de Marley: tres idiomas y sin tratos especiales

En una entrevista íntima, el animador reveló cómo protege a Mirko y a la pequeña Milenka de los privilegios y la exposición pública.

Marley dialogó de forma abierta sobre los criterios pedagógicos que aplica en el día a día con sus hijos. / Instagram @marley_ok

Marley volvió a compartir detalles sobre la intimidad de su vida familiar. Durante una entrevista en el programa Ángeles y Demonios, conducido por Angie Landaburu, el animador televisivo analizó las prioridades que guían la crianza de sus hijos, Mirko y Milenka, y cómo busca protegerlos de los efectos de la alta exposición pública.

El bienestar y la seguridad digital de la pequeña Milenka forman parte de las conversaciones preventivas del presentador. Instagram @marley_ok Al momento de definir la escolaridad de su hijo mayor, el conductor optó por una institución con un perfil muy específico y alejado de cualquier trato preferencial. "Él va a una escuela alemana, es trilingüe, alemán e inglés", detalló, remarcando que la elección estuvo orientada a que el pequeño comparta un espacio de absoluta igualdad con sus pares.

“Él no va a poder evitar que lo reconozcan como Mirko, el hijo de Marley; hay que tratar de que lo viva todo de la forma más feliz posible”, reflexionó el productor. En consonancia con este objetivo, agregó con seguridad: “La escuela que elegí tiene que ver con eso, porque él es uno más. Nadie lo trata especial ni nadie lo trata mejor”.

La búsqueda de una rutina escolar común y corriente es la prioridad principal para el desarrollo de Mirko. Instagram @marley_ok Más allá de las aulas, Marley confesó que existe un fenómeno actual que le genera una gran inquietud respecto al bienestar de los menores: el crecimiento de las herramientas virtuales. "Me da un poco de miedo, más que nada la inteligencia artificial. Va a suceder en cualquier momento que nadie va a saber lo que es real y lo que no", admitió.