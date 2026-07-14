Así es la educación de Mirko y Milenka, los hijos de Marley: tres idiomas y sin tratos especiales
En una entrevista íntima, el animador reveló cómo protege a Mirko y a la pequeña Milenka de los privilegios y la exposición pública.
Marley volvió a compartir detalles sobre la intimidad de su vida familiar. Durante una entrevista en el programa Ángeles y Demonios, conducido por Angie Landaburu, el animador televisivo analizó las prioridades que guían la crianza de sus hijos, Mirko y Milenka, y cómo busca protegerlos de los efectos de la alta exposición pública.
Al momento de definir la escolaridad de su hijo mayor, el conductor optó por una institución con un perfil muy específico y alejado de cualquier trato preferencial. "Él va a una escuela alemana, es trilingüe, alemán e inglés", detalló, remarcando que la elección estuvo orientada a que el pequeño comparta un espacio de absoluta igualdad con sus pares.
“Él no va a poder evitar que lo reconozcan como Mirko, el hijo de Marley; hay que tratar de que lo viva todo de la forma más feliz posible”, reflexionó el productor. En consonancia con este objetivo, agregó con seguridad: “La escuela que elegí tiene que ver con eso, porque él es uno más. Nadie lo trata especial ni nadie lo trata mejor”.
Más allá de las aulas, Marley confesó que existe un fenómeno actual que le genera una gran inquietud respecto al bienestar de los menores: el crecimiento de las herramientas virtuales. "Me da un poco de miedo, más que nada la inteligencia artificial. Va a suceder en cualquier momento que nadie va a saber lo que es real y lo que no", admitió.
Esta preocupación, según explicó, se vuelve todavía más compleja al pensar en el desarrollo de Milenka, debido a los riesgos a los que suelen enfrentarse las mujeres en las plataformas digitales. Por este motivo, el conductor ya trasladó el debate a las autoridades del colegio, buscando anticiparse a los desafíos tecnológicos de los próximos años.