¡Contra la pared! Agustín Neglia se vio obligado a elegir entre Iván de Pineda y Marley: "Me quedo con..."

Agustín Neglia quedó entre la espada y la pared al tener que elegir entre Iván de Pineda y Marley. ¿A quién escogió y por qué?

Durante una nota con Pronto, Agustín Neglia se animó a tomar partido entre dos de los máximos conductores de programas en la televisión argentina: Marley e Iván De Pineda. Neglia fue entrevistado por Nicolás Peralta e hizo su elección.

"¿Tenés relación con ellos?", quiso saber Peralta. "Tengo muy buena onda con Iván. Con Marley nos cruzamos varias veces, obvio, y siempre está la referencia de la gente para con ellos", respondió el conductor.

El presentador contó que tiene muy buena relación con Marley e Iván de Pineda. Foto: Gentileza. La figura de América TV no ocultó su orgullo por las constantes comparaciones que hace el público con las dos figuras de la pantalla chica, aunque no esquivó la pregunta y dejó en claro cuál de los dos estilos prefiere para su propia carrera.

"Me gusta cuando me dicen: 'Está Marley, está Iván y estás vos'. Los dos tienen una carrera muy larga y me halaga que me asocien a eso", expresó el presentador.