¡Contra la pared! Agustín Neglia se vio obligado a elegir entre Iván de Pineda y Marley: "Me quedo con..."
Agustín Neglia quedó entre la espada y la pared al tener que elegir entre Iván de Pineda y Marley. ¿A quién escogió y por qué?
Durante una nota con Pronto, Agustín Neglia se animó a tomar partido entre dos de los máximos conductores de programas en la televisión argentina: Marley e Iván De Pineda. Neglia fue entrevistado por Nicolás Peralta e hizo su elección.
"¿Tenés relación con ellos?", quiso saber Peralta. "Tengo muy buena onda con Iván. Con Marley nos cruzamos varias veces, obvio, y siempre está la referencia de la gente para con ellos", respondió el conductor.
La figura de América TV no ocultó su orgullo por las constantes comparaciones que hace el público con las dos figuras de la pantalla chica, aunque no esquivó la pregunta y dejó en claro cuál de los dos estilos prefiere para su propia carrera.
"Me gusta cuando me dicen: 'Está Marley, está Iván y estás vos'. Los dos tienen una carrera muy larga y me halaga que me asocien a eso", expresó el presentador.
Finalmente, Agustín Neglia reveló: "Si me preguntás, entre Marley e Iván me quedo con Iván. Son cosas distintas. Con los dos hemos compartido viajes, sobre todo por Argentina, donde las provincias te invitan para algún festival y estamos haciendo las mismas producciones. Ahí nos cruzamos y charlamos".