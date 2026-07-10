Las nuevas películas y series que ya están disponibles en streaming y no te podés perder

Las plataformas de streaming vuelven a incorporar nuevas películas y series para captar la atención del público. En esta oportunidad, los estrenos incluyen el regreso de un clásico de la televisión, un esperado musical, un thriller psicológico, una intensa historia basada en hechos reales y una comedia negra con un elenco de primer nivel.

Entre las novedades aparecen la nueva versión de La casa de la pradera, la miniserie No tengo miedo, el drama romántico protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, la segunda parte de Wicked, el biopic de la boxeadora Christy Martin y una sátira criminal encabezada por Glen Powell. Seis propuestas ideales para renovar la lista de pendientes y aprovechar el fin de semana frente a la pantalla.

Netflix acaba de estrenar una versión renovada de La casa de pradera (también conocida como La familia Ingalls). La nueva serie adapta fielmente el tercer libro homónimo de la colección literaria de Laura Ingalls Wilder, narrando el viaje de los Ingalls mientras abandonan los bosques de Wisconsin para asentarse en las agrestes praderas de Kansas.

Liderados por el matrimonio de Charles y Caroline Ingalls, la familia debe levantar su hogar desde los cimientos frente a incendios, enfermedades crónicas y animales salvajes. Una relectura que integra una perspectiva histórica rigurosa sobre los oficios de la época y los conflictos sociopolíticos con las comunidades nativas americanas.

La nueva adaptación de Netflix cuenta con 8 episodios, y ya fue confirmada una segunda temporada.

No tengo miedo | Netflix

No tengo miedo es una nueva miniserie de 8 episodios. Netflix

Netflix también estrenó una miniserie basada en el libro del escritor italiano Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, a cargo del realizador Ernesto Contreras en colaboración con Alba Gil y Alejandro Zuno.

La narrativa nos traslada al estado de Veracruz durante el caluroso verano de 1986, con el trasfondo social y deportivo del Mundial de Fútbol. El relato sigue los pasos de Miguel, un niño de diez años de recursos muy precarios cuya vida cambia drásticamente al descubrir por accidente a un pequeño secuestrado. El protagonista intentará alimentarlo a escondidas, pero al descubrir la aterradora complicidad del mundo adulto y de su propia familia, deberá iniciar una peligrosa lucha.

No tengo miedo | Tráiler oficial | Netflix

La serie cuenta con 8 episodios y está protagonizada por incluye las actuaciones de Luis Alberti, Fátima Molina y Humberto Busto.

El Drama | Prime Video

Prime Video acaba de estrenar El drama, el aclamado drama romántico del noruego Kristoffer Borgli, protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson.

La historia se ambienta durante la semana previa a la boda de una pareja que parece vivir un romance perfecto. Sin embargo, cuando su futuro esposo Charlie descubre un una revelación de su novia Emma que desbarata la confianza que tenía en su prometida. A partir de ese secreto, la relación con su futuro esposo Charlie se transforma en una crisis absoluta cargada de paranoia.

Wicked: Por siempre | HBO Max

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizan Wicked: Por siempre. Universal Pictures

La épica y esperada conclusión musical Wicked, el musical basado en el Mago de Oz, que se había estrenado en 2024.

La trama encuentra a las protagonistas completamente distanciadas y viviendo realidades opuestas tras los eventos de la primera entrega. La poderosa Elphaba es exiliada y demonizada por el reino, asumiendo su rol como la Bruja Malvada del Oeste. Por otro lado, la popular Glinda reside en el palacio de la Ciudad Esmeralda, lidiando con sus propias ambiciones políticas.

Ambas brujas interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande deberán reencontrarse para definir el destino definitivo de Oz.

Christy | HBO Max

Sydney Sweeney protagoniza esta biopic basada en la historia de Christy Martin. Top Film Distribution

HBO Max estrenó el intenso drama deportivo basado en la vida de la boxeadora Christy Martin.

La cinta narra el meteórico y complejo ascenso real de Christy Martin, la boxeadora más famosa de la década de los 90. La historia sigue sus brutales peleas arriba del ring y sus dolorosas batallas personales fuera de él. La trama profundiza en su tormentosa relación con su entrenador y esposo James V. Martin, marcada por la violencia doméstica. Una impactante interpretación protagónica de la actriz Sydney Sweeney, acompañada en el elenco por Ben Foster.

Jugada maestra | Prime Video

Tras su paso por los cines, esta comedia de suspenso se suma al catálogo de Prime Video con una enérgica y brutal propuesta.

La ingeniosa trama se centra en Becket Redfellow, un hombre de clase trabajadora que fue repudiado al nacer por su rica familia. Al descubrir que es el octavo en la línea de sucesión de una fortuna multimillonaria, decide tomar cartas en el asunto. Decidido a reclamar la herencia que cree merecer, el protagonista inicia un plan macabro para eliminar sistemáticamente a sus parientes.

Esta sátira criminal está protagonizada por el carismático Glen Powell, junto a Margaret Qualley y Ed Harris.