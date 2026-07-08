Del laboratorio al living: los contenidos del Conicet estarán disponible en una plataforma de streaming
Documentales y series del Conicet ya forman parte del catálogo de una app para que millones de personas accedan a contenidos científicos desde sus casas.
La ciencia argentina dio un gran paso para llegar a un público mucho más amplio. A partir de ahora, cualquier usuario de Flow podrá encontrar documentales y series producidos por el Conicet dentro del mismo catálogo donde habitualmente elige películas, series o programas de televisión.
Hasta hace poco, muchos de estos contenidos circulaban principalmente en espacios vinculados a la divulgación científica. Con su incorporación a una de las plataformas de entretenimiento más utilizadas del país, las investigaciones y los proyectos desarrollados por científicos argentinos podrán llegar a millones de hogares de una manera mucho más cotidiana.
La propuesta busca que el conocimiento científico deje de ser un contenido reservado para ámbitos académicos. Ahora estará disponible desde un televisor, un celular o una computadora, con la misma facilidad con la que cualquier persona reproduce una película o una serie.
La ciencia junto al entretenimiento cotidiano
Dentro del catálogo ya pueden encontrarse la serie “Donde nace el conocimiento” y documentales como “Hacer vino en el desierto”, “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación Agujero Azul”. Además, está previsto que en el futuro se incorporen nuevas producciones desarrolladas por Conicet Documental.
Las producciones recorren investigaciones vinculadas con distintas disciplinas. Entre ellas aparecen trabajos sobre vitivinicultura, ciencias de la Tierra, medio ambiente, oceanografía, astronomía y expediciones científicas realizadas en diferentes regiones del país.
“Hacer vino en el desierto”, por ejemplo, es un documental que muestra cómo el conocimiento científico contribuyó al desarrollo de la producción vitivinícola en zonas áridas de la Argentina mediante el trabajo conjunto entre investigadores y productores.
Conocer la ciencia argentina de forma entretenida
La llegada de estos contenidos a Flow también permite que más personas conozcan cómo trabaja el sistema científico nacional. Detrás de cada documental aparecen investigadores, proyectos e historias que explican de qué manera la ciencia influye en actividades productivas y en la vida cotidiana.
Desde la plataforma señalaron que continuarán ampliando el catálogo con nuevas producciones del Conicet y que también se desarrollarán contenidos en conjunto. La intención es ofrecer propuestas audiovisuales que combinen calidad, innovación y una mirada sobre distintos temas de interés para la sociedad.
Con esta incorporación, la ciencia argentina encuentra una nueva forma de llegar al público masivo. Los documentales dejan de estar limitados a circuitos específicos y pasan a compartir espacio con las producciones que millones de personas eligen todos los días para mirar desde la comodidad de su casa.