Del laboratorio al living: los contenidos del Conicet estarán disponible en una plataforma de streaming

Documentales y series del Conicet ya forman parte del catálogo de una app para que millones de personas accedan a contenidos científicos desde sus casas.

La ciencia argentina ahora comparte espacio con películas y series en una plataforma gracias a la incorporación de documentales producidos por el Conicet.

La ciencia argentina dio un gran paso para llegar a un público mucho más amplio. A partir de ahora, cualquier usuario de Flow podrá encontrar documentales y series producidos por el Conicet dentro del mismo catálogo donde habitualmente elige películas, series o programas de televisión.

Hasta hace poco, muchos de estos contenidos circulaban principalmente en espacios vinculados a la divulgación científica. Con su incorporación a una de las plataformas de entretenimiento más utilizadas del país, las investigaciones y los proyectos desarrollados por científicos argentinos podrán llegar a millones de hogares de una manera mucho más cotidiana.

La propuesta busca que el conocimiento científico deje de ser un contenido reservado para ámbitos académicos. Ahora estará disponible desde un televisor, un celular o una computadora, con la misma facilidad con la que cualquier persona reproduce una película o una serie.

La ciencia junto al entretenimiento cotidiano La plataforma Flow incorporó producciones audiovisuales del Conicet y acerca investigaciones argentinas a una audiencia mucho más amplia. Conicet Dentro del catálogo ya pueden encontrarse la serie “Donde nace el conocimiento” y documentales como “Hacer vino en el desierto”, “Campaña Cero”, “Georgias, la cordillera sumergida” y “Estación Agujero Azul”. Además, está previsto que en el futuro se incorporen nuevas producciones desarrolladas por Conicet Documental.

Las producciones recorren investigaciones vinculadas con distintas disciplinas. Entre ellas aparecen trabajos sobre vitivinicultura, ciencias de la Tierra, medio ambiente, oceanografía, astronomía y expediciones científicas realizadas en diferentes regiones del país.