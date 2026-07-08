Los dejaron ir a ver el partido de Argentina y a las horas les enviaron el telegrama de despido

La crisis que atraviesa la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor en la localidad cordobesa de Noetinger derivó en los despidos de 35 trabajadores, quienes fueron notificados de su desvinculación pocas horas después de haber sido autorizados por la empresa a retirarse para ver el partido de la Selección argentina frente a Egipto por el Mundial 2026.

La situación generó indignación entre los empleados. Según relató el delegado Fausto Barbero , al finalizar el encuentro comenzaron a recibir mensajes del correo para retirar los telegramas de despido.

"Fuimos notificados al mediodía, nos retiramos autorizados por la empresa para ver el partido y, cuando llegamos a casa, empezaron a llegarnos los avisos para buscar el telegrama de despido", contó el representante de los trabajadores.

Barbero aseguró que la decisión sorprendió al personal y cuestionó que la empresa avanzara con las cesantías mientras se encontraba en marcha un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba.

"Tenemos 35 familias que quedamos en la calle. La empresa hizo caso omiso a la reunión de prevención que tenía con la autoridad laboral", afirmó.

El delegado también denunció que la firma mantiene importantes deudas con sus empleados. Según explicó, todavía adeuda parte de los salarios de mayo, la totalidad de los haberes de junio, el medio aguinaldo y, en algunos casos, vacaciones no abonadas.

"La Incertidumbre es total"

"La incertidumbre es total", resumió Barbero al describir la preocupación de los trabajadores.

La crisis no se limita a los despidos. Los atrasos salariales también afectan al personal de otras unidades de la compañía, que emplea a unas 600 personas y es una de las principales fabricantes argentinas de pulverizadoras autopropulsadas, con sede en Marcos Juárez.

El deterioro financiero de Metalfor se profundizó en los últimos meses. Según datos del Banco Central, la empresa registra deudas con 23 entidades bancarias por alrededor de 52.000 millones de pesos, mantiene cientos de cheques rechazados y su calificación crediticia pasó de situación normal a categorías de mayor riesgo de insolvencia.

A ese escenario se suma una fuerte caída en la actividad. Durante el primer trimestre del año las ventas prácticamente se redujeron a la mitad respecto del mismo período de 2025, mientras que la producción también mostró un marcado retroceso.