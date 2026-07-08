El escandaloso gesto durante el partido que casi arruina la fiesta de la Selección argentina ante Egipto por el pase a cuartos

Tras la épica remontada 3 a 2 en el Mundial 2026, el DT Hossam Hassan cruzó los brazos en forma de equis ante el árbitro. La drástica sanción que pudo costar la descalificación.

Para velar por el cumplimiento de estas normas y garantizar la transparencia en los fallos, el máximo organismo del fútbol mundial conformó un panel especial integrado por 16 referentes.

La histórica y agónica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras revertir un marcador adverso y sellar un épico 3 a 2 en Atlanta, estuvo a punto de transformarse en una pesadilla institucional. En el cierre de un partido cargado de pulsaciones altas, una señal reglamentaria en el banco de suplentes rival amenazó con arruinar por completo la ilusión del conjunto albiceleste debido a las severas normativas vigentes de la FIFA.

Durante el tiempo de descuento, el entrenador del seleccionado egipcio, Hossam Hassan, realizó una acción que pocos espectadores lograron descifrar en tiempo real: cruzó los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro francés François Letexier. Lejos de ser un ademán espontáneo o una simple protesta por la derrota, el gesto activó de forma inmediata las alertas en el campo de juego.

Minuto 93: el gol de Enzo Fernández y la reacción del banco egipcio La controversia estalló en el minuto 93 de juego, apenas unos segundos después de que el mediocampista argentino Enzo Fernández convirtiera el tercer gol que consolidaba la remontada nacional. En medio de los festejos locales, el cuerpo técnico africano comenzó a protestar de manera enérgica ante el cuarto árbitro, acusando presuntos insultos y gestos racistas provenientes de la platea más cercana al banco de suplentes.

EFE Fue en ese instante de máxima tensión cuando Hassan ejecutó la seña universal ante la mirada de Letexier, quien optó por resolver la situación de manera inmediata mostrándole la tarjeta amarilla al entrenador egipcio en un final con las pulsaciones a flor de piel.

El gesto en forma de aspa cuenta con un antecedente directo en el fútbol europeo de élite. La misma señal se había utilizado recientemente en la Champions League durante un cruce entre Benfica y Real Madrid, cuando el jugador argentino Gianluca Prestianni fue acusado de emitir un agravio hacia el brasileño Vinícius Júnior, obligando a poner en marcha los mecanismos de control arbitral.