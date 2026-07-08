El escandaloso gesto durante el partido que casi arruina la fiesta de la Selección argentina ante Egipto por el pase a cuartos
Tras la épica remontada 3 a 2 en el Mundial 2026, el DT Hossam Hassan cruzó los brazos en forma de equis ante el árbitro. La drástica sanción que pudo costar la descalificación.
La histórica y agónica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras revertir un marcador adverso y sellar un épico 3 a 2 en Atlanta, estuvo a punto de transformarse en una pesadilla institucional. En el cierre de un partido cargado de pulsaciones altas, una señal reglamentaria en el banco de suplentes rival amenazó con arruinar por completo la ilusión del conjunto albiceleste debido a las severas normativas vigentes de la FIFA.
Durante el tiempo de descuento, el entrenador del seleccionado egipcio, Hossam Hassan, realizó una acción que pocos espectadores lograron descifrar en tiempo real: cruzó los brazos a la altura de las muñecas frente al árbitro francés François Letexier. Lejos de ser un ademán espontáneo o una simple protesta por la derrota, el gesto activó de forma inmediata las alertas en el campo de juego.
Minuto 93: el gol de Enzo Fernández y la reacción del banco egipcio
La controversia estalló en el minuto 93 de juego, apenas unos segundos después de que el mediocampista argentino Enzo Fernández convirtiera el tercer gol que consolidaba la remontada nacional. En medio de los festejos locales, el cuerpo técnico africano comenzó a protestar de manera enérgica ante el cuarto árbitro, acusando presuntos insultos y gestos racistas provenientes de la platea más cercana al banco de suplentes.
Fue en ese instante de máxima tensión cuando Hassan ejecutó la seña universal ante la mirada de Letexier, quien optó por resolver la situación de manera inmediata mostrándole la tarjeta amarilla al entrenador egipcio en un final con las pulsaciones a flor de piel.
El gesto en forma de aspa cuenta con un antecedente directo en el fútbol europeo de élite. La misma señal se había utilizado recientemente en la Champions League durante un cruce entre Benfica y Real Madrid, cuando el jugador argentino Gianluca Prestianni fue acusado de emitir un agravio hacia el brasileño Vinícius Júnior, obligando a poner en marcha los mecanismos de control arbitral.
Cómo funciona el estricto protocolo de tres pasos de la FIFA
Lo acontecido en el Mercedes-Benz Stadium forma parte de las normativas aprobadas por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok. Este sistema busca tipificar el racismo como una infracción autónoma y prioritaria dentro de los códigos disciplinarios de las 211 federaciones miembro, aplicando penas drásticas que exceden lo estrictamente deportivo.
El reglamento de la FIFA estipula un procedimiento severo ante estas denuncias:
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Paso 1 - Interrupción: el árbitro detiene el encuentro ante la señal del futbolista o técnico afectado.
Paso 2 - Suspensión temporal: si la conducta persiste, los equipos son retirados hacia los vestuarios.
Paso 3 - Suspensión definitiva: el partido se da por terminado y se penaliza al infractor con la derrota automática del encuentro.
El reglamento es taxativo: cualquier manifestación de índole racista debidamente constatada puede derivar en la pérdida de los puntos en disputa, una sanción que hubiese dejado a la Argentina fuera del Mundial pese al triunfo en la cancha.
Para velar por el cumplimiento de estas normas y garantizar la transparencia en los fallos, el máximo organismo del fútbol mundial conformó un panel especial integrado por 16 exfutbolistas de ambos sexos, pertenecientes a orígenes étnicos diversos y en representación de las seis confederaciones internacionales. Este tribunal de leyendas es el encargado de asesorar y supervisar de manera directa cada informe arbitral que incluya la señalización aplicada por Hossam Hassan en el torneo mundial.