El DT de Suiza dio una tajante advertencia sobre el cruce de cuartos ante la Selección argentina

El entrenador de Suiza, Murat Yakin, palpitó el choque de cuartos frente a la Albiceleste en Kansas City y dejó una tajante advertencia.

Suiza dio el último paso rumbo a los cuartos de final del Mundial 2026 al eliminar a Colombia en la definición por penales y ya comenzó a enfocarse en el gran desafío que tendrá por delante: enfrentar a la Selección argentina el próximo sábado en Kansas City. Tras la clasificación, el entrenador Murat Yakin y el experimentado Ricardo Rodríguez analizaron el choque que se viene, aunque con miradas muy diferentes sobre el poderío del conjunto de Lionel Scaloni.

La tajante advertencia del DT de Suiza sobre el cruce de cuartos ante la Selección argentina El más desafiante fue Yakin, que dejó en claro que su equipo no se conforma con haber llegado a esta instancia: "Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular, pero Argentina no es invencible. Por supuesto que trataremos de vencerlos", aseguró el entrenador en conferencia de prensa, luego de que Suiza alcanzara unos cuartos de final mundialistas por primera vez en 72 años.

Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026: así lo festejaron sus jugadores. EFE El técnico también destacó que conoce bien el estilo de los seleccionados sudamericanos y anticipó un partido de máxima exigencia: "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes", sostuvo, convencido de que su equipo puede competir de igual a igual frente a la Albiceleste.

Muy distinto fue el discurso de Ricardo Rodríguez, uno de los grandes referentes del plantel helvético y titular en todos los partidos del certamen. El lateral elogió sin vueltas al rival y, especialmente, a Lionel Messi: "Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", afirmó el futbolista, que está disputando su cuarta Copa del Mundo.

La baja sensible que confirmó el DT de Suiza para el choque de cuartos de final Más allá de la clasificación, Suiza también mantiene una preocupación importante de cara al duelo contra la Selección argentina. Yakin confirmó que Johan Manzambi, máximo goleador del equipo en el Mundial con tres tantos, continúa en duda por una lesión en la rodilla: "No se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", explicó.