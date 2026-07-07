Golpazo para Suiza antes de enfrentar a Colombia: se lesionó su goleador y figura del Mundial
Johan Manzambi, figura de Suiza, sufrió una lesión de rodilla en la práctica del lunes y quedó descartado para el choque de octavos ante Colombia.
Suiza recibió una muy mala noticia a pocas horas de enfrentar a Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. Johan Manzambi, goleador y una de las grandes figuras del equipo en la Copa del Mundo, sufrió una lesión de rodilla durante el entrenamiento del lunes y quedó descartado para el partido que se disputará este martes en el BC Place de Vancouver.
Johan Manzambi se pierde el choque contra Colombia
Según informaron medios suizos, el mediocampista se lesionó solo durante la práctica y, una vez finalizada, fue sometido a una resonancia magnética para determinar la gravedad del problema. Los estudios confirmaron que no se trata de una lesión de consideración, aunque sí lo dejará afuera del cruce ante el conjunto colombiano.
La baja representa un golpe enorme para el entrenador Murat Yakin. Manzambi es el máximo goleador de Suiza en este Mundial con tres tantos y además comparte con Breel Embolo el liderazgo en asistencias, con dos pases de gol. Su desequilibrio y capacidad para llegar al área rival habían sido claves en el recorrido del seleccionado europeo hasta esta instancia.
Las otras dos bajas que podría tener Suiza
Como si eso fuera poco, el técnico también encendió las alarmas por el estado físico de otros dos futbolistas importantes. En conferencia de prensa reveló que Rubén Vargas y Djibril Sow debieron interrumpir el último entrenamiento por molestias y todavía no está asegurada su presencia frente a Colombia.
La situación preocupa especialmente por el caso de Vargas, uno de los jugadores más influyentes en ataque y líder del equipo en centros efectivos. Sow, en tanto, había tenido menos protagonismo, aunque suele ser una alternativa habitual desde el banco. Así, Suiza llegará al duelo de octavos con varias dudas y con la sensible ausencia de su principal figura ofensiva.