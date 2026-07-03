Suiza venció con autoridad 2-0 a Argelia y podría ser rival de Argentina en cuartos de final

El combinado helvético fue superior de comienzo a fin en el aspecto futbolístico y logró imponerse con dos goles tempraneros, uno en cada tiempo: primero golpeó Breel Embolo a los 10 minutos; y ni bien regresaron los equipos del descanso, a los 46', Dan Ndoye sentenció la victoria europea. De este modo, los de rojo volvieron a superar una fase mata-mata por primera vez en ¡88 años!, desde que lo hicieran por última vez en Francia 1938.

Lo mejor de los Zorros del Desierto se dio en los primeros minutos tras el pitazo inicial, en los que tuvo dos acercamientos al área rival con la velocidad por el flanco derecho de Rafik Belghali que, sin embargo, en dos centros precisos, no tuvo respuesta de Houssem Abouar ni del veterano de 35 años Riyad Mahrez.

Sin embargo, Suiza fue el que abrió la cuenta a los 10' con un gol a casi accidental convertido por el delantero Breel Embolo, quien cayéndose empujó la pelota ante la mirada impotente del portero Luca Zidane, después de un frenético cambio de ritmo por la izquierda de la principal estrella de las Cruces Rojas, Johan Manzambi.

Los suizos comprendieron que era por la banda izquierda donde tenían espacio y libertad para hacerle daño a Argelia y buscaron más goles, no solo con el habilidoso Manzambi sino con Rubén Vargas, el hijo de un inmigrante dominicano que le imprime el sello latinoamericano a la selección helvética.

El partido tuvo un ritmo intenso porque los argelinos no se dieron por vencidos y buscaron el empate con determinación, aunque sin claridad al visitar el área contraria, que terminó el primer tiempo arrinconada a la espera de poder ampliar la ventaja en una jugada de contraataque.

El gol de Ndoye para el 2-0 de Suiza

DESDE EL VESTUARIO, SUIZA AMPLIÓ LA VENTAJA



En apenas un minuto de juego en la segunda mitad, Ndoye puso el 2-0 para los europeos sobre Argelia.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ccN5ikpg0z — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

No la consiguió en el periodo inicial, pero sí en el primer minuto de la segunda parte porque salió a presionar a los africanos en su área y aprovechó un doble error defensivo para convertir el 2-0 con un zapatazo de Dan Ndoye desde la medialuna que mandó la pelota al palo derecho de Zidane.

Enseguida, Argelia volvió a meter en su terreno a Suiza, pero también pareció que la selección europea eligió apertrecharse para manejar el resultado y sentenciar el triunfo jugando a la contra. Tras la pausa de hidratación, ambos equipos hicieron dos modificaciones en la nómina: los blanquiverdes para refrescar el ataque y lograr pronto el descuento, los de rojo para poblar más la media cancha y defenderse, así tuviera que sacar a Manzambi y a Vargas, los dos más rápidos y hábiles de su ataque.

Fue un riesgo el que tomó el técnico suizo Murat Yakin, porque Fabien Rieder, sustituto de Vargas, se perdió el 3-0 de manera increíble con el arco a placer al impactar mal la pelota. Por suerte, los cambios no rindieron frutos en los argelinos y poco sufrimiento tuvieron los ganadores hasta oír el pitido final.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Suiza - Argelia