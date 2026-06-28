Definidos los playoffs, este sería el camino de la Selección argentina hasta una potencial final

Ya finalizada la fase de grupos, la Selección argentina conoce las fechas, sedes y los potenciales rivales de todos los duelos mata-mata.

La Selección argentina ya conoce su camino en los playoffs del Mundial.

La Selección argentina finalizó su participación en la fase de grupos con un triunfo 3-1 ante Jordania. Con el primer puesto asegurado y esta instancia inicial, la vigente campeona del mundo ya conoce su camino en los playoffs hasta una potencial final del Mundial 2026 para cumplir el sueño por sumar la cuarta estrella arriba del escudo.

Como ya se sabía, en dieciseisavos la Scaloneta enfrentará a la sorprendente Cabo Verde. En octavos podría volver a verse las caras con Australia, al igual que en Qatar 2022. En cuartos se podría producir un choque sudamericano frente a la Colombia de Néstor Lorenzo. En semifinales podría haber un clásico contra Brasil o un picante cruce contra Inglaterra, 40 años después del Gol del Siglo y la Mano de Dios.

Así quedó el cuadro de playoffs. FIFA Y en un hipotético duelo por el título, quedaron fuertes potencias del otro lados como Francia (¿se repetirá la final de Lusail?), Alemania (¿revancha de las finales de 1986, 1990 y 2014?), España (¿para compensar la Finalissima cancelada?), Países Bajos (¿revancha de 1978?) y Portugal (¿Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo por el título?).

Todas estas son grandes y atractivas posibilidades, pero como se sabe, el fútbol es imprevisible, ningún rival puede ser subestimado y no se puede pensar en una fase antes de superar la anterior. Argentina deberá concentrarse en el partido a partido, ir paso a paso. Pero la ilusión está intacta y este grupo ya le demostró a 47 millones de almas albicelestes que no las va a dejar tiradas y que si algo puede elegir, eso es creer.

El camino de la Selección argentina hasta una potencial final Cabo Verde será el primer rival de Argentina en los playoffs. EFE Dieciseisavos: contra Cabo Verde el viernes 3 de julio desde las 19.00 en Miami.