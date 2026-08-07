El fuerte anuncio de un titular de la Selección argentina tras la final perdida: "Fue mi último Mundial"

Uno de los jugadores más destacados de la Selección argentina durante el Mundial 2026 indicó que ya no estará para disputar la próxima edición.

Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, uno de los principales referentes dentro del plantel y que para la próxima Copa del Mundo tendrá 37 años, un número elevado para un puesto tan exigente físicamente como el suyo. En ese sentido, el 3 albiceleste hizo un análisis de su lugar en la Scaloneta y la importancia del subcampeonato obtenido.

Nicolás Tagliafico revalorizó el subcampeonato del mundo "La medalla dorada ya la tenemos, la de 2022, y acá tenemos esta (la plateada). Hay que estar orgullosos del Mundial que se hizo, no es fácil llegar a dos finales seguidas y tener dos medallas. Hay que darle importancia y también hay saber perder. Esto demuestra que llegaste hasta el final, lo diste todo y lamentablemente no se pudo. Pero bueno, es una más para el cuaderno y vale, vale mucho...", destacó el lateral izquierdo este viernes en un stream en vivo.

"Y no se crean que esto solo se trabaja en un mes, que es lo que dura un Mundial. Esto es el trabajo de tres años y medio, después de lo que fue Qatar. Uno empieza a enfocarse en lo deportivo, en cómo quiero llegar. Y esto no es solo el mes que dura el torneo o el mes anterior; esto arranca mucho antes", remarcó.

Nicolás Tagliafico adelantó que el 2026 fue su último Mundial Entonces, hizo un fuerte anuncio respecto de su continuidad: "Yo creo que este Mundial lo valoré mucho más, ¿quizás porque fue el último? No lo sé, pero yo creo que sí, que fue el último. Ya no me da para otro. Y por todo lo que viví, yo sentí que jugué el Mundial mucho antes de que empezara", adelantó el hombre del Olympique de Lyon.