Sorpresa en la Selección: un campeón en Qatar y subcampeón en 2026 arregló su llegada al Manchester City

Un jugador clave del ciclo Scaloni seguirá su carrera en el Manchester City, donde firmará contrato por las próximas dos temporadas. Quién es y los detalles.

La noticia sacude al seno de la Selección argentina Gerónimo Rulli está a una firma de convertirse en el nuevo arquero del Manchester City. Con 34 años, el campeón del mundo en Qatar 2022 y recientemente subcampeón en 2026 tiene todo acordado para dar el salto a uno de los gigantes de la Premier League.

Los detalles de la llegada de Rulli al Manchester City Aunque todavía falta el anuncio oficial, el acuerdo está cerrado y el ex Estudiantes deberá superar la revisión médica para ponerle el moño a su llegada a Inglaterra. Una vez concretada la operación, se incorporará al plantel que heredó Enzo Maresca, tras la ida del legendario Pep Guardiola.

Rulli llegará para ocupar el lugar que dejará James Trafford, quien será transferido al Leeds United, y deberá competir por el arco nada menos que con Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores arqueros de la actualidad.

EFE Si bien todavía no trascendieron los montos oficiales en los que se llevará a cabo la transferencia (el monto aproximado rondaría los € 3.800.000) el surgido de Estudiantes firmará contrato con los Ciudadanos por las próximas dos temporadas y en las próximas horas viajará a Manchester para realizarse los estudios médicos y oficializar su llegada.