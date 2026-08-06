Chiqui Tapia reveló el plan para jugar más partidos del Mundial 2030 en Argentina: "Me gustaría estar"
Tapia confirmó que la AFA impulsa un proyecto para ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones para que la Selección dispute toda la fase de grupos en el país.
Claudio "Chiqui" Tapia reveló uno de los grandes objetivos en los que trabaja la Asociación del Fútbol Argentino de cara al Mundial 2030. El presidente de la AFA aseguró que impulsa la ampliación del certamen a 64 selecciones, una medida que permitiría que la Selección argentina dispute toda la fase de grupos como local.
En una entrevista con TyC Sports, el dirigente explicó que la intención es aprovechar el carácter histórico del torneo, que conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo.
El proyecto para que Argentina tenga más partidos
Tapia recordó que Argentina ya aseguró el partido inaugural del Mundial, pero reveló que la intención es ir por mucho más. "Hemos logrado algo importantísimo. Reivindicar la historia, que el Mundial 2030 sea homenajeado como se debe, porque el primer Mundial se jugó 100 años atrás. Hoy tenemos el primer partido y estamos trabajando para tener una fase completa con costo cero para el Estado", afirmó.
El Mundial 2030 tendrá sedes en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, aunque los tres países sudamericanos, en principio, solo albergarán sus respectivos encuentros inaugurales. En consecuencia, si el Mundial pasa de 48 a 64 equipos, todo el grupo de Argentina se jugaría en Argentina, todo el grupo de Uruguay en Uruguay y todo el grupo de Paraguay en Paraguay.
La propuesta que impulsa Conmebol
La idea de ampliar el Mundial a 64 selecciones también cuenta con el respaldo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien semanas atrás defendió públicamente la iniciativa. El dirigente sostuvo que el objetivo es que la edición del centenario sea "la celebración más grande que haya conocido el fútbol" y remarcó que la expansión permitiría una participación más amplia de federaciones de todo el mundo.
De concretarse el proyecto, Argentina no solo organizaría el partido inaugural, sino que tendría la posibilidad de recibir los tres encuentros de la fase de grupos de la Selección y otros nueve partidos de esa zona, ampliando considerablemente su participación como sede del Mundial 2030.