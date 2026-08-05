La AFA busca convencer a Scaloni para que siga hasta 2030: el respaldo clave que recibió Tapia

Las palabras de Lionel Scaloni tras la final del Mundial encendieron las alarmas. "Hasta diciembre voy a estar y después seguramente corte", expresó el entrenador, dejando abierta la posibilidad de ponerle fin al ciclo más exitoso de la historia de la Selección argentina . Sin embargo, en la AFA no se resignan y ya comenzaron a trabajar para convencerlo de continuar.

En la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles , los dirigentes le dieron un respaldo unánime a Claudio Tapia para avanzar con las negociaciones y ofrecerle al técnico la posibilidad de extender su contrato hasta el Mundial 2030 .

En la dirigencia entienden que Scaloni es el hombre indicado para conducir la transición que afrontará la Selección en los próximos años, con un recambio generacional que ya comenzó y que se profundizará rumbo a la próxima Copa del Mundo.

En la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles, los dirigentes le dieron un respaldo unánime a Tapia para avanzar con las negociaciones por Scaloni.

La salida de Nicolás Otamendi, las dudas sobre cuánto tiempo más continuará Lionel Messi y el cierre de ciclo de otros referentes obligarán a construir una nueva estructura dentro del plantel. En ese escenario, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni aparece como el principal sostén para mantener la identidad que convirtió a la Albiceleste en una potencia mundial.

Ese respaldo quedó reflejado en el Comité Ejecutivo durante un acto realizado en el predio de Ezeiza, donde además se homenajeó a la delegación argentina y a los árbitros que participaron del Mundial .

Qué piensa Scaloni sobre su continuidad

Franco, el nene que le hizo "firmar el contrato" a Scaloni, posó junto a su familia con el padre de la Scaloneta. IG/@cesar.ottaviani

Más allá del fuerte apoyo institucional, la decisión final dependerá del propio entrenador. A lo largo de los últimos años, Scaloni siempre evitó proyectarse demasiado en el tiempo y priorizó analizar cada etapa antes de asumir nuevos compromisos.

Incluso antes del Mundial había dejado en claro que mantiene una excelente relación con Tapia y que siempre estuvo dispuesto a conversar sobre su futuro cuando llegara el momento.

Ahora, tras la obtención del subcampeonato del mundo, el entrenador pretende realizar un análisis personal antes de tomar una determinación definitiva. Ese proceso será similar al que atravesó entre 2023 y 2024, cuando evaluó su continuidad luego de conquistar la Copa del Mundo en Qatar.

Además de esa reflexión, también deberán resolverse cuestiones vinculadas al nuevo contrato, ya que el escenario es muy diferente al de sus renovaciones anteriores.

Un lugar en la historia

Menotti se negó a la idea de sacarse una foto con Bilardo y Scaloni

Si finalmente acepta la propuesta de la AFA, Scaloni alcanzará una marca inédita: será el primer entrenador en dirigir a la Selección argentina en tres Copas del Mundo.

Ni César Luis Menotti ni Carlos Salvador Bilardo, los dos técnicos campeones del mundo antes que él, llegaron a disputar tres Mundiales al frente del seleccionado nacional.

Ese dato, sumado al respaldo unánime de la dirigencia, del plantel y de los hinchas, alimenta la ilusión de la AFA de extender un ciclo que ya quedó grabado entre los más exitosos de la historia del fútbol argentino.