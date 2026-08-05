Sorpresa en el fútbol argentino: el VAR semiautomático debutaría antes de lo previsto
La AFA confirmó un cambio en el cronograma de implementación de la tecnología que busca mejorar las decisiones arbitrales.
El VAR semiautomático podría llegar al fútbol argentino antes de lo previsto. Aunque inicialmente estaba proyectado para 2027, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que la nueva tecnología tendría su estreno en los octavos de final de la Copa Argentina de esta temporada.
La novedad fue comunicada por el director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, durante el cierre de la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles en el predio Lionel Andrés Messi.
De concretarse, el sistema también se utilizaría en las finales que resten disputarse durante la temporada, en una apuesta por modernizar el arbitraje y agilizar la detección de las posiciones adelantadas.
Cómo funcionará el VAR semiautomático
Durante su exposición, Beligoy explicó que el sistema incorporará 28 cámaras adicionales a las que ya se utilizan en los partidos con VAR. Esa tecnología permitirá detectar automáticamente los fuera de juego y enviar una alerta inmediata a los árbitros de video para que revisen la jugada antes de tomar una decisión.
La AFA todavía analiza las prestaciones de las dos empresas proveedoras encargadas del sistema, por lo que aún restan definirse algunos aspectos técnicos antes de su implementación definitiva.
La tecnología ya se utiliza en las principales competiciones internacionales y busca reducir los tiempos de revisión, además de aportar mayor precisión en las decisiones arbitrales.
Los octavos de la Copa Argentina serían el punto de partida
En la edición 2025 de la Copa Argentina, el VAR solo fue utilizado en la final. Para este año ya estaba previsto que la herramienta debutara desde los octavos de final, pero el uso del sistema semiautomático recién había sido anunciado para 2027.
Sin embargo, el anuncio de Beligoy modifica ese escenario y abre la puerta para que la nueva tecnología se estrene en la próxima instancia del torneo, cuya programación todavía no fue confirmada.
Los cruces de octavos serán:
- Banfield vs. Midland
- Atlético Tucumán vs. Independiente
- Platense vs. Instituto
- Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central
- Racing vs. Belgrano
- Vélez vs. Boca
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia
- Independiente Rivadavia vs. Aldosivi
En junio, la AFA había informado que el presidente Claudio Tapia mantuvo reuniones con los responsables de la empresa encargada del VAR en el fútbol argentino para avanzar con la incorporación del sistema semiautomático. En ese momento, el objetivo era implementarlo recién en 2027, pero ahora el estreno podría producirse varios meses antes de lo previsto.