Sorpresa en el fútbol argentino: el VAR semiautomático debutaría antes de lo previsto

La AFA confirmó un cambio en el cronograma de implementación de la tecnología que busca mejorar las decisiones arbitrales.

El VAR semiautomático podría llegar al fútbol argentino antes de lo previsto. Aunque inicialmente estaba proyectado para 2027, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que la nueva tecnología tendría su estreno en los octavos de final de la Copa Argentina de esta temporada.

La novedad fue comunicada por el director nacional de Arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, durante el cierre de la reunión del Comité Ejecutivo realizada este miércoles en el predio Lionel Andrés Messi.

Federico Beligoy confirmó un cambio en el cronograma previsto para el VAR semiautomático, que ya se utiliza en las principales ligas del mundo. Prensa AFA De concretarse, el sistema también se utilizaría en las finales que resten disputarse durante la temporada, en una apuesta por modernizar el arbitraje y agilizar la detección de las posiciones adelantadas.

Cómo funcionará el VAR semiautomático Durante su exposición, Beligoy explicó que el sistema incorporará 28 cámaras adicionales a las que ya se utilizan en los partidos con VAR. Esa tecnología permitirá detectar automáticamente los fuera de juego y enviar una alerta inmediata a los árbitros de video para que revisen la jugada antes de tomar una decisión.

La AFA todavía analiza las prestaciones de las dos empresas proveedoras encargadas del sistema, por lo que aún restan definirse algunos aspectos técnicos antes de su implementación definitiva.