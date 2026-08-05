El dramático posteo del Papu Gómez que generó preocupación en el ambiente del fútbol: "El mundo no se acaba hoy"

Alejandro "Papu" Gómez , campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina e inactivo desde marzo de 2026 por una grave lesión de tobillo, generó mucha preocupación entre sus seguidores a partir de una reflexión publicada en sus redes sociales.

“Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas”, expresó en su perfil de Instagram, una publicación que acompañaba con una imagen suya con la cabeza gacha y cara de frustración.

“Todo pasa. Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy”, continuó la profunda cita que eligió el Papu. Y continuó: “A veces toca rompernos un ratito para que entre un poco de luz por las grietas”.

El ex Sevilla finalizó su posteo cargado de emoción reflexionando: "El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma; la vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía. Te lo juro que todo pasa”.

Lógicamente, el mensaje del Papu Gómez provocó miles de reacciones en la red social entre sus seguidores, aunque los comentarios a la publicación estaban limitados.

El futbolista milita actualmente en el Calcio Padova, club de la Segunda División italiana, al que se incorporó tras cumplir dos años de inactividad, de octubre de 2023 a octubre de 2025, por dar positivo en un control antidopaje hecho en noviembre de 2022 por terbutalina, medicamento que abre las vías respiratorias y alivia la falta de aire.

Tras cumplir la sanción por dopaje, el mediocampista de 38 años se incorporó con su actual club y aseguró, el pasado mes de diciembre, que no pensaba en la retirada y que le gustaría poder jugar al menos tres o cuatro años más.