Racing acelera 3 ventas clave y espera cerrar un refuerzo antes del domingo

Con tres transferencias encaminadas y la necesidad de incorporar para compensar las bajas, Racing atraviesa horas determinantes en el mercado de pases.

La dirigencia de Racing trabaja contrarreloj antes de la visita del domingo a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura.

Mientras el plantel de Carlos Vojvoda prepara el compromiso del domingo frente a Argentinos Juniors, la atención en Avellaneda está puesta casi exclusivamente en el mercado de pases. Racing tiene tres ventas muy avanzadas y no se descarta que ninguna de ellas llegue a tiempo para el encuentro en La Paternal. Al mismo tiempo, la dirigencia ya trabaja para cerrar al menos un reemplazo.

La negociación que más fuerza tomó en las últimas horas es la de Gastón Martirena. El lateral uruguayo, que podría haber disputado su último partido en el Cilindro frente a Tigre, quedó muy cerca de continuar su carrera en el fútbol ruso. El CSKA Moscú presentó una primera oferta de 3.000.000 de dólares más el pase del lateral Ramiro De Luciano, propuesta que fue rechazada por Racing.

La postura de la dirigencia encabezada por Diego Milito es clara: pretende una transferencia únicamente por dinero y exige 4.200.000 dólares para desprenderse del defensor. Mientras tanto, la posibilidad de un regreso a Nacional de Uruguay perdió terreno. El club uruguayo ofrece un préstamo con un cargo de 300.000 dólares y una opción de compra por el 70 por ciento del pase, condiciones que no convencen en Avellaneda.

Santiago Sosa espera destrabar su pase a Vasco da Gama Racing pierde a su capitán: Santiago Sosa tiene todo acordado para continuar su carrera en Brasil. Fotobaires Otro de los casos que mantiene en vilo a Racing es el de Santiago Sosa. Si bien la operación con Vasco da Gama todavía no terminó de cerrarse, desde Brasil aseguran que el pase no corre riesgo y que solo restan resolver cuestiones administrativas.

La Academia exige garantías que respalden el pago de la transferencia, ya que el 50 por ciento del monto será abonado en cuotas. Además, pretende establecer penalidades en caso de incumplimientos por parte del club carioca. Mientras tanto, Sosa ya se entrena de manera diferenciada, se despidió de los hinchas y espera viajar para firmar un contrato por tres temporadas.