La emotiva despedida de los hinchas de Racing a Santiago Sosa: adónde se va el capitán de la Academia

Tras varios días de negociaciones, Racing cerró la venta y el futbolista ya prepara las valijas para continuar su carrera en el fútbol brasileño.

Santiago Sosa tiene las horas contadas como jugador de Racing. La Academia alcanzó un acuerdo con Vasco da Gama para transferir de manera definitiva al mediocampista de 27 años, que decidió no disputar el partido ante Tigre pese a estar entre los convocados para evitar cualquier inconveniente que pudiera poner en riesgo la operación.

La negociación avanzó durante los últimos días y finalmente encontró un punto de encuentro entre ambas instituciones. El club brasileño desembolsará cerca de 6 millones de dólares netos por el pase del volante, aunque todavía restan detalles administrativos vinculados a los avales y al mecanismo de solidaridad para que la transferencia quede oficialmente cerrada.

Otro punto importante de la operación es que Atlanta United conserva el 20 por ciento de la ficha del futbolista, por lo que recibirá parte del dinero de la transferencia. Además, el club estadounidense cuenta con una plusvalía acordada en el momento en que Sosa fue vendido al conjunto de Avellaneda, lo que obligará a Racing a distribuir una porción adicional de los ingresos.

La ovación del Cilindro a Sosa por su salida de Racing ¡SE VA POR LA PUERTA GRANDE! Los hinchas de Racing ovacionan a Santi Sosa que se despide del club para emigrar a Vasco da Gama. pic.twitter.com/V2pYEouosB — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2026 La salida de Sosa representa una baja sensible para Racing, ya que además de ser una pieza clave en el mediocampo también ejercía la capitanía del equipo. De común acuerdo con el cuerpo técnico, se resolvió preservarlo del encuentro frente a Tigre mientras se terminan de definir los últimos aspectos de su llegada al conjunto de Río de Janeiro.