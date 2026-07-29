En un partido que fue de mayor a menor, Racing empató 0-0 con Rosario Central

Con un primer tiempo vibrante y un complemento olvidable, Racing y Rosario Central no se sacaron diferencias en el Gigante de Arroyito.

Por la fecha 2 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Racing no pudo sumar la tercera victoria consecutiva del ciclo Vojvoda y empató 0-0 como visitante en un olvidable partido contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El primer tiempo, pese a no romper el cero, fue entretenido, con ocasiones claras para ambos equipos y hasta un gol anulado para los locales. En el complemento, la situación cambió completamente y fue realmente poco (por no decir nada) lo que se pudo destacar en los últimos 45 minutos.

A Rosario Central le anularon un gol por un fino offside EL VAR LE ANULÓ EL GOL A ROSARIO CENTRAL



Tras una larga revisión, se determinó que Facundo Mallo se encontraba en posición adelantada.



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En el complemento, el conjunto rosarino llegó a convertir mediante Facundo Mallo, quien empujó sobre la línea un tiro libre ejecutado por Ángel Di María. Sin embargo, tras una extensa revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada del defensor uruguayo.

El tramo final mantuvo la misma tónica: intentos aislados, escasa elaboración y muy pocas emociones, por lo que Central no logró satisfacer a un público impaciente y Racing también dejó una marcada deuda en ataque para sellar un empate sin goles que reflejó el desarrollo del partido.