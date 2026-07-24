La polémica de la noche: el penal que reclamó Gimnasia ante Racing y no fue revisado en el VAR

Racing ganó 2-1 en el Cilindro, pero la historia podría haber sido otra si le cobraban una pena máxima a Gimnasia sobre el final del partido.

Racing arrancó el Torneo Clausura 2026 con el pie derecho y venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata este viernes por la noche por la fecha 1 en el Cilindro de Avellaneda. Un triunfo sufrido que, sin embargo, no se vio exento de polémicas y podría haber tenido un desenlace diferente.

Es que sobre el cierre del encuentro, ya con el resultado que sería definitivo en el marcador, el Lobo podría haber tenido una chance inmejorable para empatarlo desde los doce pasos y un con margen de tiempo todavía para darlo vuelta. Sin embargo, no le cobraron un penal que aparentaba ser bastante claro.

El penal que reclamó Gimnasia y Esgrima La Plata ESPN La jugada fue a los 85 minutos, cuando en un avance tripero, Santiago Sosa intentó despejar la pelota en el área, pero llegó antes Agustín Auzmendi y el capitán blanquiceleste, que no lo vio llegar, terminó pateándole sin querer la pantorrilla, provocándole un fuerte dolor y haciendo que se revolcara en el suelo.

Pero si bien las repeticiones televisivas no parecían dejar mucho margen para las dudas, el árbitro Nicolás Ramírez no solo no sancionó la pena máxima, sino que ni siquiera fue llamado para revisar la acción por el VAR -a cargo de Héctor Paletta-, pese a las protestas de todos los jugadores de Gimnasia.