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En el debut de Vojvoda, Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia y clasificó a octavos de final

Racing se impuso con goles de Miljevik, Rojo de penal, Sosa y Maravilla Martínez. Leandro Fernández había marcado el descuento para Defensa y Justicia.

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Racing goleó a Defensa y Justicia en el Estadio Centenario de Quilmes.

Racing goleó a Defensa y Justicia en el Estadio Centenario de Quilmes.

Fotobaires

Por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026, Racing dio inicio al ciclo Juan Pablo Vojvoda de la mejor manera posible al golear 4-1 a Defensa y Justicia este jueves por la noche en el Estadio Centenario de Quilmes. En la próxima instancia, en octavos, le tocará enfrentarse a Belgrano de Córdoba.

La Academia se impuso con mucha autoridad gracias a los goles de Matko Miljevic y Marcos Rojo de penal en el primer tiempo y los de Santiago Sosa y Adrián Martínez, que unos minutos antes había fallado un disparo desde los doce pasos. Leandro Fernández había marcado el 1-2 parcial para el Halcón en el arranque del complemento.

Noticia en construcción...

El golazo de Miljevic para el 1-0 de Racing

El gol de penal de Rojo para el 2-0 de Racing

El gol de Leandro Fernández para el descuento de Defensa y Justicia

El gol de Santi Sosa para el 3-1 de Racing

Amade le atajó un penal a Maravilla Martínez

Maravilla Martínez se redimió y marcó el 4-1 de Racing

El minuto a minuto de Racing - Defensa y Justicia

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