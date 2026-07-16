En el debut de Vojvoda, Racing goleó 4-1 a Defensa y Justicia y clasificó a octavos de final

Por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026 , Racing dio inicio al ciclo Juan Pablo Vojvoda de la mejor manera posible al golear 4-1 a Defensa y Justicia este jueves por la noche en el Estadio Centenario de Quilmes. En la próxima instancia, en octavos, le tocará enfrentarse a Belgrano de Córdoba .

La Academia se impuso con mucha autoridad gracias a los goles de Matko Miljevic y Marcos Rojo de penal en el primer tiempo y los de Santiago Sosa y Adrián Martínez, que unos minutos antes había fallado un disparo desde los doce pasos. Leandro Fernández había marcado el 1-2 parcial para el Halcón en el arranque del complemento.