Racing presentó como nuevo DT a Juan Pablo Vojvoda y dejó en claro cuál será el gran objetivo

Juan Pablo Vojvoda firmó contrato como DT de Racing hasta junio de 2027 y ya dirigió su primer entrenamiento del semestre en el Cilindro.

El cordobés Juan Pablo Vojvoda fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Racing y dejó en claro, desde el primer día, cuáles serán las exigencias de su ciclo al frente de la Academia. El técnico firmó contrato hasta junio de 2027 junto al presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, dirigió su primer entrenamiento del semestre en el Cilindro y, en conferencia de prensa, remarcó que el objetivo principal será pelear por los títulos.

“Este club exige salir campeón. El objetivo es llevarlo a lo más alto. El resultado siempre tiene que estar presente”, afirmó Vojvoda durante su presentación. El entrenador, que llega para reemplazar a Gustavo Costas, destacó la magnitud de la institución y reconoció que conoce perfectamente la presión que implica estar al frente del equipo de Avellaneda.

El desafío que asumió Vojvoda tras convertirse en DT de Racing Juan Pablo Vojvoda es el nuevo director técnico del plantel profesional masculino.El entrenador ya firmó su contrato con La Academia, hasta junio de 2027, junto al presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja y comandó el primer entrenamiento del semestre,… pic.twitter.com/BM4x7HHvC9 — Racing Club (@RacingClub) June 22, 2026 “Agradezco a Racing. No quiero hablar de Diego o Sebastián porque son parte de la historia y son Racing mismo. Estoy ilusionado. El objetivo es estar lo más alto posible. Parece una frase hecha, pero este club exige esto. He venido a jugar aquí como jugador y técnico. Lo he sufrido. Es parte de la grandeza”, expresó.

El flamante DT explicó que atraviesa una etapa de análisis y conocimiento del plantel mientras el club trabaja en el mercado de pases: “Nos vamos a ir conociendo. En todo inicio de temporada hay salidas, ventas y llegadas. Todo el club está trabajando en eso. Antes de aceptar me propusieron los objetivos del club y analizamos el plantel. Lo conozco desde afuera”, señaló.

Respecto a posibles incorporaciones, Vojvoda confirmó que Racing avanza por algunos nombres y admitió que existen sectores específicos a reforzar: “Sabemos de la ida de Rojas, pero estamos cerca de traer un refuerzo que hemos analizado. Hay diferentes estrategias y oportunidades de mercado. En la zona de volantes es un sector que estamos analizando. El ataque siempre es una exigencia por parte de entrenadores e hinchas”, sostuvo.