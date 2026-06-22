Con un solo cambio, la formación de la Selección argentina para ir por la clasificación ante Austria

Lionel Scaloni definió el equipo y la Selección argentina tendrá una sola variante ante Austria respecto del equipo que debutó ante Argelia.

La formación que debutó goleando a Argelia en el debut tendrá una sola variante.

La Selección argentina ya tiene prácticamente definido el equipo para afrontar un partido que puede acercarla a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el sólido triunfo ante Argelia en el debut, Lionel Scaloni mantendrá la base del once titular y realizará apenas una modificación para enfrentar a Austria.

El encuentro se disputará este lunes desde las 14 por la segunda fecha del Grupo J. Con una victoria, la Albiceleste quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la próxima ronda y el entrenador apuesta por sostener gran parte de la estructura que respondió en el estreno.

Habrá una sola modificación respecto del debut ante Argelia Nahuel Molina ingresará por Gonzalo Montiel. Instagram @nahuelmolina35 La única variante estará en el lateral derecho. Gonzalo Montiel arrastra una sobrecarga en el isquiotibial derecho y será preservado, por lo que Nahuel Molina ocupará su lugar desde el inicio. El defensor del Atlético de Madrid es una pieza habitual para Scaloni y tendrá la oportunidad de volver al equipo titular.

En el resto de la formación todavía existían algunas dudas, aunque todo indica que Lautaro Martínez continuará como referencia ofensiva. Julián Álvarez dejó atrás los problemas físicos que lo afectaron en la previa del Mundial y sumó minutos ante Argelia, pero el cuerpo técnico considera que aún necesita ritmo de competencia para ser titular.

La otra incógnita estaba relacionada con Thiago Almada. Nicolás González aparecía como alternativa para ocupar ese sector del ataque, aunque el exVélez seguiría entre los once después de su buena actuación en el debut. Además, Facundo Medina conservará el puesto en el lateral izquierdo debido a que Nicolás Tagliafico recién se recuperó de un desgarro y no quieren exigirlo desde el arranque.