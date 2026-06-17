Qué necesita la Selección argentina para clasificarse a 16avos de final del Mundial 2026

La Selección argentina quedó como líder del Grupo J tras la goleada ante Argelia y tiene un panorama muy favorable para avanzar a los 16vos de final.

La contundente victoria por 3-0 sobre Argelia dejó a la Selección argentina en lo más alto del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni suma tres puntos y una diferencia de gol de +3, superando por un tanto a Austria, que también ganó en su estreno al derrotar 3-1 a Jordania y quedó como escolta con +2.

Con dos encuentros todavía por disputar, frente a Austria y Jordania, la Albiceleste dio un paso muy importante hacia los 16avos de final. Vale recordar que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que el margen de error es amplio para el vigente campeón del mundo.

Los resultados que necesita la Selección argentina para avanzar a los 16vos de final El escenario ideal es ganar los dos partidos restantes. En ese caso, Argentina finalizará con puntaje perfecto, se asegurará el primer puesto del Grupo J y enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Incluso, una sola victoria más prácticamente garantizará el boleto a la próxima instancia. Si derrota a Austria y Argelia y Jordania empatan, la clasificación quedará sellada matemáticamente con una fecha de anticipación.

image La Selección argentina podría clasificarse en la próxima fecha ante Austria. X @Argentina Un panorama más moderado también la dejaría muy bien posicionada. Si empata ambos encuentros terminará con cinco unidades, una cifra que históricamente alcanza para avanzar sin mayores sobresaltos. En tanto, si consigue un empate y una derrota, finalizará con cuatro puntos y la diferencia de gol obtenida en el debut podría transformarse en un factor determinante para meterse entre los mejores terceros. En caso de ser segundo del grupo, enfrentará al líder del Grupo H; si termina tercero, podría cruzarse con los ganadores de las zonas B, D, G, K o L.