Qué necesita la Selección argentina para clasificarse a 16avos de final del Mundial 2026
La Selección argentina quedó como líder del Grupo J tras la goleada ante Argelia y tiene un panorama muy favorable para avanzar a los 16vos de final.
La contundente victoria por 3-0 sobre Argelia dejó a la Selección argentina en lo más alto del Grupo J del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni suma tres puntos y una diferencia de gol de +3, superando por un tanto a Austria, que también ganó en su estreno al derrotar 3-1 a Jordania y quedó como escolta con +2.
Con dos encuentros todavía por disputar, frente a Austria y Jordania, la Albiceleste dio un paso muy importante hacia los 16avos de final. Vale recordar que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que el margen de error es amplio para el vigente campeón del mundo.
Los resultados que necesita la Selección argentina para avanzar a los 16vos de final
El escenario ideal es ganar los dos partidos restantes. En ese caso, Argentina finalizará con puntaje perfecto, se asegurará el primer puesto del Grupo J y enfrentará al segundo clasificado del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Incluso, una sola victoria más prácticamente garantizará el boleto a la próxima instancia. Si derrota a Austria y Argelia y Jordania empatan, la clasificación quedará sellada matemáticamente con una fecha de anticipación.
Un panorama más moderado también la dejaría muy bien posicionada. Si empata ambos encuentros terminará con cinco unidades, una cifra que históricamente alcanza para avanzar sin mayores sobresaltos. En tanto, si consigue un empate y una derrota, finalizará con cuatro puntos y la diferencia de gol obtenida en el debut podría transformarse en un factor determinante para meterse entre los mejores terceros. En caso de ser segundo del grupo, enfrentará al líder del Grupo H; si termina tercero, podría cruzarse con los ganadores de las zonas B, D, G, K o L.
El único escenario realmente preocupante sería perder los dos partidos restantes. Allí los dirigidos por Scaloni se quedaría con tres puntos y dependería de una combinación de resultados ajenos para continuar en carrera. Aunque la clasificación seguiría siendo posible, el margen sería mucho más reducido. Por ahora, la goleada ante Argelia dejó a la Scaloneta en una posición de privilegio y cada vez más cerca de asegurar su lugar entre los 32 mejores del Mundial 2026.