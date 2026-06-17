Lionel Messi tuvo su UPP mundialista y lo convirtió en una noche eterna

El 16 de junio ya no será una fecha más para los amantes del fútbol. Ese día no solo quedó marcado por un nuevo debut de Lionel Messi en una Copa del Mundo, sino también por una sensación tan hermosa como dolorosa: la de estar viendo su último primer partido mundialista , el de aquel joven de Rosario que sigue jugando como si el tiempo no pudiera tocarlo.

Lionel Messi lo hizo otra vez. Volvió a dejar sin palabras a todos: a los que aman el fútbol, a los que apenas lo miran, a los chicos que crecieron escuchando su nombre y a los abuelos que todavía se emocionan cada vez que la pelota pasa por su zurda. La Selección argentina debutó en el Mundial 2026 de la mejor manera, con una victoria por 3 a 0 y un hat trick del mejor jugador de todos los tiempos.

Verlo jugar sigue siendo un privilegio difícil de explicar. Hay algo en sus movimientos que parece suspendido en el tiempo. Sus gambetas, su forma de frenar la pelota, esa pausa antes de acelerar y la tranquilidad con la que decide cada jugada hacen que todo parezca simple, aunque nadie más pueda hacerlo igual. Messi no corre detrás de la historia: la historia parece acomodarse a sus pies.

Cada vez que toca la pelota, millones de personas sienten lo mismo. Que no se vaya nunca. Que juegue un partido más. Que siga siendo feliz dentro de una cancha, porque su felicidad también ilumina a un país entero. Lionel Messi ya no emociona solo por los goles que convierte, sino por todo lo que representa: la infancia, la ilusión, las reuniones familiares, los gritos abrazados, las lágrimas que aparecen sin pedir permiso y esa sensación de que, por un rato, todo está bien.

Este debut tuvo algo distinto. No fue un partido más, porque con Lionel Messi nada parece serlo, pero esta vez hubo una emoción especial flotando en el aire. Cada aplauso, cada ovación y cada mirada hacia él tuvieron el peso de lo irrepetible. Fue su último primer partido de Mundial, una frase que cuesta escribir porque obliga a pensar en ese final que nadie quiere imaginar.

A medida que pasan los minutos, los partidos y los Mundiales, se acerca ese día que el fútbol no está preparado para vivir. El día en que Messi juegue por última vez en una Copa del Mundo. Será una jornada de sentimientos encontrados: tristeza por el cierre de una era imposible de reemplazar y felicidad por haber sido testigos de una historia que superó cualquier sueño. Porque Lionel Messi no solo ganó, también enseñó. Enseñó que las caídas pueden transformarse en impulso, que los sueños se defienden incluso cuando parecen imposibles y que la grandeza verdadera también se construye con humildad.

Un amor que ya cruzó todas las fronteras

Messi hace tiempo dejó de pertenecerle solamente a Argentina. Es rosarino, es argentino, pero también es patrimonio emocional del fútbol mundial. Lo admiran en cada rincón del planeta porque su juego no necesita traducción. Una gambeta suya se entiende en cualquier idioma. Un gol suyo se grita en cualquier país. Y una sonrisa suya alcanza para emocionar incluso a quienes no llevan la celeste y blanca en el corazón.

En Estados Unidos, su llegada a la MLS acercó a nuevos fanáticos a su historia y multiplicó esa admiración que ya parecía no tener límites. Muchos lo sienten cercano, propio, como si su magia pudiera adoptarse. Tanto es así que algunos norteamericanos se preguntaban por qué Messi no jugaba para Estados Unidos. Ante esto, la cadena FOX NEWS tuvo que sacar un comunicado diciendo que la pulga, por más que juegue en la MLS, él tiene que defender los colores de su país.

mensaje de FOX sobre MESSI "Buenas noches, fanáticos del fútbol. Lionel Messi no jugará para Estados Unidos esta noche. Aunque es jugador del Inter Miami, su selección nacional es Argentina y no está habilitado para jugar por Estados Unidos”, dice el texto emitido por la señal.

Cada vez que Messi se pone la camiseta argentina, queda claro que hay un lazo que nada puede romper. Esa camiseta no es una más para él. Es su origen, su herida, su orgullo y su lugar en el mundo. Por eso, más que pedirle algo, solo queda agradecerle. Gracias por cada alegría, por cada noche inolvidable, por hacernos creer que podíamos ser los mejores aunque fuera por un rato. Gracias por devolverle ilusión a millones de argentinos, por llevar la bandera a lo más alto y por demostrar que la magia también puede tener nombre, apellido y una zurda eterna.

Ahora solo queda acompañarlo. Disfrutarlo sin apuro, mirarlo con gratitud y guardar cada instante como un tesoro. No se trata de exigirle otro milagro, porque ya hizo demasiados. Se trata de verlo ser feliz una vez más, de celebrar que todavía está ahí, dibujando fútbol, emocionando al mundo y despidiéndose, cuando llegue el momento, como lo que siempre fue: el rey de reyes.