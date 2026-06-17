Lionel Messi respondió si se ve jugando el Mundial 2030, con partido inaugural en Argentina

Tras convertir un hat-trick ante Argelia, Lionel Messi fue consultado sobre su presencia en la Copa del Mundo 2030 y dejó en claro cuál es su postura.

La histórica actuación de Lionel Messi en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026 dejó mucho más que una victoria y un hat-trick memorable. En medio de la euforia por su nivel y su influencia dentro del equipo, el capitán albiceleste también aprovechó para aclarar una de las grandes incógnitas que rodean su carrera: la posibilidad de disputar el Mundial 2030.

En la zona mixta del estadio de Kansas City, rodeado por periodistas de todo el mundo, el rosarino fue consultado sobre si este presente abría la puerta a una nueva participación mundialista dentro de cuatro años, en una edición muy especial que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina.

Lionel Messi respondió si se ve jugando el Mundial 2030 Sin vueltas, Messi fue contundente y desactivó cualquier ilusión. “No, eso no. Estamos bien, estamos para competir. Este grupo siempre mostró que estamos bien y que no se relaja. Competiremos e intentaremos llegar hasta donde nos dé”, respondió el capitán entre sonrisas, aunque dejando en claro que su foco está puesto únicamente en el desafío actual.

Messi negó jugar el Mundial 2030 pese a que el partido inaugural sea en Argentina X @TyCSports Más tarde, el intercambio tomó un tono más emotivo cuando el periodista Martín Arévalo destacó su capacidad para seguir marcando diferencias a los 39 años y deslizó la posibilidad de verlo disputar un séptimo Mundial. La respuesta volvió a ser categórica. “No, ya eso sí que no. Como repetí varias veces, Dios me hace hacer estas cosas y una vez más me hace disfrutar de estar dentro de una cancha, que es lo que me apasiona y lo que me gusta desde chiquito. Me gusta competir y estar a la altura”, expresó.