En pleno festejo del 1-0 de la Selección argentina ante Argelia, Claudio Tapia le lanzó un pequeño "reproche" al campeón del mundo en México 86.

De la mano de Lionel Messi, la Selección argentina comenzó la defensa del título con el pie derecho. En su estreno mundialista, el ocho veces ganador del Balón de Oro se despachó con un hat-trick, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales (16 al igual que Klose) y la Albiceleste goleó a Argelia por 3-0 en Kansas City.

El show de Messi fue presenciado por muchos famosos argentinos y también quien estuvo presente fue el Chiqui Tapia. El presidente de la AFA vio el partido desde el palco junto a Alejandro Domínguez, Sergio Batista, Gianni Infantino y Oscar Ruggeri.

Todos llegaron antes del comienzo del partido, pero el Cabezón se demoró un poco más de la cuenta y recién se sentó en su asiento cuando Messi marcaba el primero de sus tres goles. Fue en ese instante, que luego de festejar de manera eufórica y abrazarse con el presidente de la Conmebol, Chiqui Tapia le hizo un “reproche” al campeón del mundo en 1986.

El “reproche” de Chiqui Tapia a Ruggeri en pleno festejo por el primer gol de Messi El "reproche" de Chiqui Tapia a Ruggeri en pleno festejo por el primer gol de Messi a Argelia X @sergiorek “¡Vení más temprano vos! ¡Venís tarde, llegaste tarde! ¡Hay que venir más temprano!”, le gritó. De todas maneras, el reproche fue con humor pero remarcándole algo que no le gustó, aunque también puede ser que se lo pedía por cábala o por algún otro motivo desconocido.