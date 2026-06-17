Colombia debuta ante Uzbekistán en el Mundial 2026: hora, TV y streaming

Uzbekistán y Colombia se enfrentarán este miércoles por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026 . El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de México y marcará el estreno de ambas selecciones en la competencia.

El combinado sudamericano llega con altas expectativas después de una destacada actuación en las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que el conjunto asiático afronta la primera Copa del Mundo de su historia bajo la conducción del italiano Fabio Cannavaro.

En la previa, Colombia aparece como favorita por experiencia y jerarquía individual, aunque Uzbekistán intentará apoyarse en su fortaleza física y en una propuesta de juego basada en el orden defensivo y los contraataques.

El seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo regresa a una Copa del Mundo respaldado por una generación de futbolistas que atraviesa un gran presente . Luis Díaz, una de las principales figuras del equipo, llega en un gran momento tras una temporada destacada en Europa y será una de las principales amenazas ofensivas.

A su lado estará Luis Javier Suárez, mientras que James Rodríguez será el encargado de conducir los ataques. El experimentado mediocampista mantiene un papel central en el equipo y buscará repetir el protagonismo que tuvo en anteriores citas mundialistas.

La defensa colombiana también ofrece garantías con nombres como Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, además de la seguridad del arquero Camilo Vargas, quien conoce bien el escenario por su paso por el fútbol mexicano.

El desafío de una debutante mundialista

Uzbekistán intentará dar el golpe en su primera participación mundialista. El equipo dirigido por Cannavaro cuenta con una defensa liderada por Abdukodir Khusanov y con futbolistas destacados en el mediocampo, como Azizjon Ganiev y Oston Uronov.

En ataque, la principal referencia será Eldor Shomurodov, delantero con experiencia internacional y uno de los jugadores más peligrosos del conjunto asiático.

Además de la calidad de su rival, Uzbekistán deberá afrontar el desafío de jugar en la altura de Ciudad de México, una condición que podría favorecer a Colombia en los minutos finales del encuentro.

Probables formaciones

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukorov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Oston Uronov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukorov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Oston Uronov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!