Los puntajes de Argentina: una noche de autoridad, paciencia y señales de candidato

La Selección volvió a mostrar carácter en un partido incómodo. Hubo figuras, rendimientos sólidos y varios futbolistas que siguen levantando la mano en el Mundial.

Los puntajes de Argentina ante Argelia Emiliano Martínez (7)

Tuvo menos trabajo del que imaginaba antes del partido, pero cuando lo llamaron respondió con la serenidad de siempre. Da la sensación de que la defensa juega más tranquila porque sabe quién está detrás.

Nahuel Molina (6): Fue de menor a mayor. Al principio le costó encontrar profundidad, pero terminó aportando equilibrio y presencia por su sector.

Cristian Romero (8) : Cada Mundial tiene un defensor que transmite seguridad incluso cuando el rival intenta complicar. Esta vez fue él. Firme en el mano a mano, rápido para anticipar y líder silencioso.

Nicolás Otamendi (7) La experiencia sigue siendo un recurso invaluable. Ganó arriba, ordenó abajo y apareció cuando el partido exigió personalidad.

Nicolás Tagliafico (6) Cumplió. Cerró bien su banda y eligió con criterio cuándo proyectarse. Partido sobrio.

Selección argentina - Argelia Lionel Messi brindó un verdadero show en Kansas. Noticias Argentinas

Rodrigo De Paul (8): El termómetro emocional del equipo. Corrió, recuperó, distribuyó y sostuvo el ritmo cuando el encuentro amenazaba con hacerse lento.

Enzo Fernández (7) A veces parece jugar con un segundo más que el resto. Encontró pases donde otros ven piernas y espacios donde otros ven obstáculos.

Alexis Mac Allister (7) Otra actuación inteligente. No siempre aparece en las estadísticas, pero suele aparecer donde el partido lo necesita.

Lionel Messi (9.5) Hay noches en las que juega bien y otras en las que recuerda que sigue siendo Lionel Messi. Manejó los tiempos, generó peligro constante y volvió a ser el jugador alrededor del cual gira todo.

Julián Álvarez (8) Presionó, corrió, molestó y participó. Los defensores rivales terminan el partido con la sensación de haber jugado contra dos delanteros al mismo tiempo.

Valentín Barco (8.5) El más desequilibrante. Cada vez que recibió la pelota pasó algo. Se animó, encaró, rompió líneas y encendió al equipo cuando hacía falta un cambio de ritmo.

Scaloni le rindió culto a Messi tras el triplete histórico que lo puso en la cima del mundo otra vez Scaloni le rindió culto a Messi tras el triplete histórico que sigue poniendo a la Pulga en la cima del mundo. EFE

Ingresaron

Lautaro Martínez (7)

Entró con hambre. Buscó el gol permanentemente y aportó energía en el tramo final.

Thiago Almada (6)

Le dio movilidad al ataque y ayudó a mantener la posesión.

Exequiel Palacios (6)

Aportó frescura y equilibrio en el mediocampo.

Nicolás González (6)

Intensidad y sacrificio. Entró para sostener la presión alta.

Facundo Medina (6)

Correcto en los minutos que le tocó disputar.

Lionel Scaloni (8)

Leyó bien el partido. Argentina no se desesperó cuando el rival intentó cerrarse y terminó encontrando los caminos para imponer su jerarquía.

Escala puntajes Mundial

10: Actuación histórica. Partido para guardar en un cuadro.

9: Figura decisiva. Cambió el partido.

8: Rendimiento sobresaliente.

7: Muy buen partido. Cumplió y aportó valor.

6: Correcto. Aprobado sin sobresaltos.

5: Irregular. Cumplió parcialmente.

4 o menos: Rendimiento por debajo de lo esperado.

Esta escala le da al lector una referencia clara y ayuda a sostener el mismo criterio durante toda la cobertura mundialista.