Desafiante, un jugador de River del container elogió a Campaz en Instagram tras el triunfo de Central: "Animal"

Un futbolista borrado en River generó enojo entre los hinchas por un comentario que le dejó a la publicación de Campaz luego del partido del domingo.

River Plate no reacciona y anoche perdió 1-0 contra Rosario Central por la fecha 3 del Clausura. Es la cuarta derrota consecutiva en el arranque de este segundo semestre y la quinta por torneos AFA, contando la final perdida del Apertura. Esta situación tiene encolerizados a los hinchas con la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel.

En ese sentido, en medio de este tenso clima, en las últimas horas llamó la atención y se viralizó un comentario de un jugador borrado en el Millonario en el que alagaba a Jaminton Campaz, una de las figuras del Canalla, en la publicación que compartió en Instagram luego del encuentro en el Monumental.

Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz en Instagram El comentario de Castaño en la publicación de Campaz. Captura @Bicho08_ Se trata de Kevin Castaño, quien hace ya un buen tiempo tiene las horas contadas en Núñez y forma parte del famoso grupo del container. "Animal...", escribió debajo del posteo del Bicho, compatriota suyo y compañero en la Selección de Colombia -ambos fueron parte de la nómina y jugaron en el Mundial 2026-.

Más allá de la camaradería por todo lo que compartieron juntos, el momento para hacer este elogio y de manera pública produjo aún más malestar en el mundo River y muchos hinchas se prendieron en las respuestas del comentario para insultar al volante colombiano. También se sumaron algunos fanáticos de Central para, provocativamente, invitarlo a jugar en Arroyito.