Desafiante, un jugador de River del container elogió a Campaz en Instagram tras el triunfo de Central: "Animal"
Un futbolista borrado en River generó enojo entre los hinchas por un comentario que le dejó a la publicación de Campaz luego del partido del domingo.
River Plate no reacciona y anoche perdió 1-0 contra Rosario Central por la fecha 3 del Clausura. Es la cuarta derrota consecutiva en el arranque de este segundo semestre y la quinta por torneos AFA, contando la final perdida del Apertura. Esta situación tiene encolerizados a los hinchas con la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel.
En ese sentido, en medio de este tenso clima, en las últimas horas llamó la atención y se viralizó un comentario de un jugador borrado en el Millonario en el que alagaba a Jaminton Campaz, una de las figuras del Canalla, en la publicación que compartió en Instagram luego del encuentro en el Monumental.
Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz en Instagram
Se trata de Kevin Castaño, quien hace ya un buen tiempo tiene las horas contadas en Núñez y forma parte del famoso grupo del container. "Animal...", escribió debajo del posteo del Bicho, compatriota suyo y compañero en la Selección de Colombia -ambos fueron parte de la nómina y jugaron en el Mundial 2026-.
Más allá de la camaradería por todo lo que compartieron juntos, el momento para hacer este elogio y de manera pública produjo aún más malestar en el mundo River y muchos hinchas se prendieron en las respuestas del comentario para insultar al volante colombiano. También se sumaron algunos fanáticos de Central para, provocativamente, invitarlo a jugar en Arroyito.
No es la primera vez que Castaño genera polémicas de este estilo en redes y hasta en algunas oportunidades tuvo que borrar posteos. Esta se ve como una nueva señal de lo rota que está su relación con la Banda. También se ve reflejado en la poca participación que tuvo en este 2026, en el que solo disputó 7 partidos entre el Apertura y la Copa Sudamericana, apenas 3 de ellos como titular, sin registras goles ni asistencias.