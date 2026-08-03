Coudet se reunió con Di Carlo tras la dura derrota con Central: qué pasará con el DT de River

Después de sumar su tercera caída en el Clausura y la quinta al hilo en torneos AFA, Coudet, que no habló con la prensa, tuvo una larga charla con Di Carlo.

River Plate no levanta cabeza y este domingo volvió a perder; fue 1-0 como local ante Rosario Central. Es la tercera derrota en 3 fechas del Clausura disputadas, la cuarta al hilo en el semestre contando la eliminación en Copa Argentina y la quinta por torneos AFA sumando la final del Apertura. Eduardo Coudet cada vez tiene menos crédito restante.

El DT de 51 años, que no habló con la prensa luego del partido -una decisión conjunta con los jugadores tomada en la previa del partido- no parece poder reencaminar al equipo y ya no tiene prácticamente ningún respaldo de la hinchada. De hecho, al terminar el encuentro, un grupo importante de fanáticos pidió por el regreso de Ramón Díaz al banco.

Así se fue Eduardo Coudet del Monumental tras la nueva derrota de River ESPN En medio de este tenso clima, tras hablar con los jugadores en el vestuario, el Chacho ocupó el tiempo que debería haberle dedicado a la conferencia (y un poco más) a reunirse en las oficinas del Monumental con Stéfano Di Carlo, quien también fue objeto de insultos y repudio en las tribunas en la noche de Núñez.

La charla, que incluyó a su cuerpo técnico, fue bastante extensa y el entrenador se terminó marchando del estadio cerca de las 23.30, más de dos horas después de la finalización del cotejo, trató de mostrarse sonriente y evitó responder las preguntas de los pocos periodistas que se habían quedado hasta esa instancia de la noche.