Coudet habló con los jugadores tras la derrota de River con Central: su tajante frase en el vestuario

El silencio elegido por River alimentó las especulaciones. Sin embargo, una frase de Coudet puertas adentro dejó en claro cuál es la postura del entrenador.

En medio de la crisis, Eduardo Coudet habló con el plantel en el vestuario y dejó una frase que marca su postura sobre el futuro.

La frase de Eduardo Coudet en el vestuario de River En ese contexto, la atención estaba puesta en lo que ocurriría puertas adentro. Según revelaron, el Chacho reunió al plantel en el vestuario después del encuentro y dejó una frase que disipó cualquier especulación sobre una posible renuncia: "Tenemos que darlo vuelta y hay con qué".

Después de la caída ante Rosario Central y en medio de los cuestionamientos, el entrenador habló en el vestuario con el plantel de River. Fotobaires El mensaje tuvo un peso especial porque llegó en un momento en el que muchos imaginaban que el DT podía poner en duda su continuidad. Lejos de eso, les transmitió confianza a sus jugadores y ratificó su intención de seguir trabajando para revertir la situación. La referencia fue interpretada como una clara señal de que se siente con fuerzas para sacar adelante al equipo.

Los números explican el malestar que rodea al ciclo. River quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y luego encadenó derrotas ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central en el arranque del Torneo Clausura. A esa racha se suma la final perdida del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba, un combo que disparó críticas de los hinchas y cuestionamientos al cuerpo técnico.