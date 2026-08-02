Coudet habló con los jugadores tras la derrota de River con Central: su tajante frase en el vestuario
El silencio elegido por River alimentó las especulaciones. Sin embargo, una frase de Coudet puertas adentro dejó en claro cuál es la postura del entrenador.
River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La derrota 1-0 ante Rosario Central en el Monumental profundizó una crisis que ya venía golpeando al equipo y multiplicó las dudas sobre la continuidad de Eduardo Coudet. Más aún después de que el entrenador decidiera suspender la habitual conferencia de prensa y mantener silencio ante los medios.
La frase de Eduardo Coudet en el vestuario de River
En ese contexto, la atención estaba puesta en lo que ocurriría puertas adentro. Según revelaron, el Chacho reunió al plantel en el vestuario después del encuentro y dejó una frase que disipó cualquier especulación sobre una posible renuncia: "Tenemos que darlo vuelta y hay con qué".
El mensaje tuvo un peso especial porque llegó en un momento en el que muchos imaginaban que el DT podía poner en duda su continuidad. Lejos de eso, les transmitió confianza a sus jugadores y ratificó su intención de seguir trabajando para revertir la situación. La referencia fue interpretada como una clara señal de que se siente con fuerzas para sacar adelante al equipo.
Los números explican el malestar que rodea al ciclo. River quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y luego encadenó derrotas ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central en el arranque del Torneo Clausura. A esa racha se suma la final perdida del Torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba, un combo que disparó críticas de los hinchas y cuestionamientos al cuerpo técnico.
Los hinchas de River pidieron a Ramón Díaz como DT
La tensión quedó reflejada también en el Monumental, donde cientos de simpatizantes se concentraron en el hall para protestar contra la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo y reclamar por el regreso de Ramón Díaz. Sin embargo, de acuerdo con la información del colega Juan Cortese, la dirigencia mantiene su respaldo a Coudet y ni siquiera contemplaría aceptar una eventual renuncia. En el club entienden que el plantel aún está en construcción y consideran que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.