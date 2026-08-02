Sufre Coudet: River perdió a una de sus figuras a minutos del duelo ante Rosario Central
Una decisión de último momento dejó a Chacho Coudet sin una de sus piezas más importantes para un partido que puede marcar el rumbo de River.
River sufrió una baja sensible a pocas horas del partido frente a Rosario Central. Ángel Correa finalmente no integrará el equipo que recibirá al Canalla debido a que no logró recuperarse completamente del traumatismo que sufrió en el muslo derecho durante la semana pasada.
Aunque Eduardo Coudet lo había incluido en la lista de convocados y el delantero hizo un esfuerzo para llegar en condiciones, las molestias persistieron durante los últimos entrenamientos. Tras una evaluación médica realizada en las horas previas al encuentro, se decidió no arriesgarlo para evitar una posible recaída.
El comunicado de River a minutos del partido vs. Rosario Central
La ausencia de Correa se suma a otros problemas físicos que afectan al plantel. Marcos Acuña quedó descartado por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, mientras que Mauro Arambarri tampoco podrá jugar debido a un esguince en el tobillo izquierdo sufrido en la derrota ante Gimnasia en La Plata.
El presente del equipo tampoco ayuda. River llega golpeado por los resultados recientes y con cuestionamientos por el funcionamiento colectivo. En ese contexto, el encuentro ante Rosario Central aparece como una prueba importante para un ciclo que atraviesa días de tensión y necesita una reacción inmediata.
Ante este panorama, los reemplazantes serían Lautaro Rivero, Fausto Vera y Lautaro Pereyra. La probable formación del Millonario tendría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Rivero; Vera, Lucas Silva y Tomás Galván; Pereyra; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.