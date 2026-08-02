La Juventus desiste de contratar al Dibu Martínez y ya se lo comunicó al Aston Villa: el tajante motivo

El gigante italiano decidió bajarse de las negociaciones por el arquero de la Selección argentina, quien era su prioridad en el puesto. Cuál es el argumento.

Por ahora, el Dibu seguirá en el Aston Villa: la Juve se bajó de la negociación.

Parecía que la novela iba a tener un nuevo capítulo, pero terminó mucho antes de tiempo. En las últimas horas, la Juventus decidió dar un paso al costado y no negociará más con el Aston Villa por el pase de Emiliano Martínez.

La información fue revelada por Fabrizio Romano, el periodista italiano especializado en el mercado de pases, quien incluso aseguró que los de Turín ya le comunicaron su decisión al club de Birmingham. Así, uno de los destinos que sonaba con más fuerza para el arquero de la Selección Argentina quedó descartado.

Dibu Martínez no irá a la Juventus. EFE Por qué la Juve se bajó de la negociación por el Dibu Martínez El problema nunca fue el interés deportivo, sino más el económico. La Vecchia Signora quería al Dibu y siempre lo tuvo como prioridad, pero la propuesta presentada -alrededor de 6,5 millones de euros- no movió la aguja en Inglaterra.

El Aston Villa fue claro desde un principio: si alguien quiere llevarse al campeón del mundo, deberá poner cerca de 12 millones de euros sobre la mesa. Con esa postura inamovible y una brecha económica imposible de achicar, la Juve optó por cortar por lo sano y buscar otras alternativas.