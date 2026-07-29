Tremendo: a 9 días de caer en la final, Dibu Martínez mostró cómo tiene el dedo que se fracturó antes del Mundial

Un curioso video durante sus vacaciones dejó al descubierto las secuelas físicas que todavía arrastra Emiliano Martínez tras una compleja y preocupante lesión.

Bastó un video de apenas unos segundos para que todos miraran lo mismo. Emiliano Martínez estaba disfrutando de sus vacaciones en Sierra de los Padres cuando sufrió un inconveniente con su camioneta y tuvo que recibir la ayuda de los vecinos, pero el verdadero impacto que preocupó a todos estuvo en otro lado.

Las imágenes dejaron al descubierto el dedo anular que el Dibu se fracturó en la final de la Europa League, una lesión con la que convivió durante todo el Mundial 2026. Y la secuela impresiona: el dedo luce visiblemente deformado, inflamado y todavía muy lejos de recuperar un aspecto normal.

Video: el detalle del dedo fracturado de Dibu Martínez tras ser asistido por sus vecinos Instagram/@info7600mdp El arquero tomó una decisión tan arriesgada como valiente. Después de la fractura, descartó operarse para no poner en riesgo su presencia en la Copa del Mundo. Aguantó el dolor, se infiltró cuando fue necesario y defendió el arco de la Selección argentina durante todo el torneo, pese a jugar con una lesión que requería cirugía.

Nueve días después de la final ante España, la imagen deja en evidencia el precio que pagó por estar. En el video incluso se aprecia que ni siquiera puede apoyar el dedo con normalidad, una muestra de que la recuperación todavía demandará tiempo.