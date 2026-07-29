El desgarrador mensaje con el que Neymar anunció su retiro definitivo de la selección de Brasil

Tras una histórica trayectoria con Brasil, Neymar anunció su retiro de la selección y afirmó que entregó "todo mi corazón y toda mi vida" defendiendo la camiseta nacional.

El delantero brasileño Neymar Júnior confirmó este miércoles su retiro de la selección de Brasil, poniendo fin a una etapa que lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Canarinha.

A través de un mensaje cargado de emoción, el atacante de 34 años aseguró que ya no continuará vistiendo la camiseta de su país y expresó que tomó la decisión tras haber entregado todo durante su carrera internacional.

"Mi historia con la selección ha terminado. Le he dado todo mi corazón y toda mi vida, hice historia allí. Pero creo que ya no tengo ganas", manifestó el futbolista.

Con estas palabras, Neymar cerró oficialmente su ciclo con la selección brasileña, luego de una trayectoria en la que disputó cuatro Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones 2013, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se convirtió en el máximo goleador histórico de Brasil, superando la marca de Pelé.