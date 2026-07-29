Messi terminó sus vacaciones y volvió a Miami: el video de su ida de Rosario

Tras una mini estadía en el país junto a su familia, Lionel Messi emprendió su regreso a Estados Unidos para enfocarse de lleno en Inter Miami.

Tras su estadía en Rosario, Lionel Messi vuelve a la normalidad: emprendió su vuelta a Estados Unidos.

Las minivacaciones de Lionel Messi llegaron a su fin. Este martes por la noche, el capitán de la Selección argentina dejó Rosario y partió rumbo a Miami, donde en los próximos días volverá a entrenarse con el Inter Miami después de los días de descanso que se tomó tras la final del Mundial 2026.

Antes de abordar el vuelo, el 10 fue despedido por un grupo de hinchas que se acercó para saludarlo y conseguir una última foto o autógrafo. Gentil como siempre, les agradeció el cariño desde el auto antes de emprender viaje al sur de Florida.

Video: Messi se fue de Rosario y emprendió viaje a Estados Unidos Lionel Messi partió de Rosario a Miami tras su licencia post Mundial. Video: ESPN Messi había regresado al país la semana pasada y apenas tuvo una aparición pública: el último fin de semana asistió al partido de Leones FC, el club familiar que preside su hermano Matías, que enfrentó a Central Córdoba por la Primera C (derrota 0-2).

El presente del Inter Miami antes del regreso de Leo Ahora, el foco vuelve a estar puesto en el Inter Miami, que mientras tanto continúa disputando la temporada regular de la MLS. Desde que culminó el Mundial, las Garzas ganaron los dos partidos que disputaron hasta el momento y se ubican segundos en la Conferencia Este con 37 puntos, a dos del líder Nashville.