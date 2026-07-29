Cómo calificó Cristiano Ronaldo a Gastón Edul tras ver la pelea que le ganó su amigo Edu Aguirre

El streamer Ibai Llanos reveló que fue sorprendido en llamada por Cristiano Ronaldo, quien observó por horas La Velada del Año y lanzó un elogio para el periodista argentino.

Luego de posar con el cinturón junto a Edu Aguirre, Cristiano Ronaldo admitió haber visto la pelea vs. Gastón Edul en La Velada del Año.

Gastón Edul no pudo quedarse con la victoria ante Edu Aguirre en La Velada del Año, pero su actuación llamó la atención de un espectador de lujo: Cristiano Ronaldo. El crack portugués siguió el evento durante varias horas y, tras el combate, dejó una frase que dejó bien parado al periodista argentino pese a la derrota.

Ibai contó detalles de su llamada con Cristiano Ronaldo tras La Velada del Año La historia la reveló Ibai Llanos, organizador del evento, durante una transmisión en Twitch. El streamer español contó que, horas después de la velada, recibió una inesperada llamada de CR7, quien quiso felicitarlo personalmente por el éxito del espectáculo. "Pensé que había pasado algo grave cuando Edu (Aguirre) me escribió para que lo llamara urgente", relató entre risas.

Del otro lado del teléfono apareció el cinco veces ganador del Balón de Oro. "Espectacular el evento. Luces, artistas, combates... Me quedé cinco horas viéndolo", le comentó el delantero del Al Naasr a Ibai, dejando en claro que siguió de cerca toda la jornada.

Gastón Edul no pudo con Edu Aguirre en La Velada del Año XI. EFE Qué dijo CR7 sobre el combate que Edu Aguirre le ganó a Gastón Edul Luego, la charla se centró en la pelea de Edu Aguirre, periodista español y amigo íntimo de Cristiano, que terminó imponiéndose sobre Gastón Edul. "Vi el combate de Edu. ¡Qué espectáculo! Enhorabuena, eres un crack", le dijo el portugués al streamer.