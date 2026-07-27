Sigue la pelea: Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo cruzaron a Gastón Edul tras perder en la Velada del Año
Tras vencer al periodista, el español celebró su victoria con un fuerte palo. En sus redes, posó con el cinturón junto a CR7 y dedicó un mensaje provocador.
El último fin de semana, se consolidó La Velada del Año VI, el evento organizado por el streamer Ibai Llanos. El plato fuerte para el público sudamericano fue el cruce en el ring entre Gastón Edul, y su par español, Edu Aguirre. Pero la pelea no terminó allí: el europeo llevó el festejo a las redes sociales con fotos exclusivas junto a Cristiano Ronaldo y una chicana directa que involucra a Georgina Rodríguez.
Para quienes se perdieron la previa, el combate venía con mucha carga. Aguirre es un reconocido periodista español que trabaja en El Chiringuito de Jugones y en Movistar Plus+, pero además es famoso en el ambiente por ser íntimo amigo de Cristiano Ronaldo. Del otro lado, Edul fue la cara de la cobertura de la Selección Argentina de fútbol. Tras la reciente final del Mundial, las provocaciones cruzadas entre ambos generaron un clima de pura tensión.
Las fotos del festejo y un fuerte dardo
Luego de consagrarse ganador en las tarjetas (solo uno de los cinco jueces vio ganador al argentino tras los tres rounds estipulados), Aguirre no dudó en mostrar quiénes lo bancaban. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores, publicó una imagen desde la pileta junto a Cristiano Ronaldo.
En la postal, ambos posan eufóricos, a pura sonrisa y sosteniendo el cinturón de campeón. La foto fue acompañada por la frase “We did it!!!!!” (¡Lo hicimos!) arrobando al futbolista y a su pareja.
Sin embargo, la verdadera polémica estalló un rato después en sus historias de Instagram. Aguirre redobló la apuesta y subió una foto desde el interior de un avión privado junto a Georgina Rodríguez, la pareja del astro portugués. En la imagen, se la ve a la modelo sosteniendo el cinturón de La Velada. Aprovechando que la mujer es argentina, el periodista disparó una frase letal para coronar su victoria sobre Edul: “La única argentina que estaba feliz el sábado pasado”.
La pelea del sábado y los momentos más polémicos
La sed de revancha y las chicanas en las redes tienen su origen en lo que se vivió esa misma noche en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Edul armó una entrada con un fuerte tinte patriótico que se volvió viral: salió a escena acompañado por Fabio Santana, un excombatiente que cantó el Himno Nacional Argentino, y lució una remera con la consigna “Las Malvinas son argentinas”.
Tras conocerse el fallo que le dio la victoria al español, Edul tomó el micrófono bajo los abucheos del público local. Lejos de achicarse, dejó en claro su postura: “Quiero revancha con Edu Aguirre el año que viene sin estar dos meses de viaje, con preparaciones equitativas porque me parece injusto”, haciendo referencia a la poca preparación por su labor en el Mundial.