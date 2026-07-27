Un famoso periodista selló su amor con su pareja en Europa y se conocieron las imágenes

Un periodista decidió dar un paso más en la relación amorosa que mantiene y en LAM mostraron las fotos y videos.

El mundo de la televisión quedó totalmente sorprendido al ver imágenes de lo que sería el casamiento de un conocido periodista. Fue Ángel de Brito quien compartió las imágenes y también la información en LAM (canal América).

Se trata nada más y nada menos que de Claudio Rígoli, conductor de Canal 9 de Buenos Aires. Pilar Smith, comentó que esta celebración se desarrolló en Europa y dejó en claro que "le escribieron de Canal 9 y no le contestó a nadie".

"Todo este material lo subió ella a sus redes sociales, así que gracias a Eli", expresó. También dejó en claro que para ella no se trató de un casamiento en sí, sino que fue una "bendición".

El periodista selló su amor con su pareja en Europa Lo cierto es que la noticia sorprendió y el paisaje en el que vivieron esta nueva etapa deslumbró a todos. Claudio Rígoli se encuentra en pareja con Eli desde el 2023, según la información que revelaron en LAM.