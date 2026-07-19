Previa de la final: el incómodo cruce de Marley con un periodista chileno por la fake news de Florencia Peña

El conductor se encontraba con Vicky Xipolitakis y fueron abordados por un cronista que les consultó por la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi.

Durante una recorrida por las calles de Nueva York para el clásico ciclo Por el mundo (Telefe), Marley y Vicky Xipolitakis vivieron un particular momento al ser interceptados por un periodista chileno. Se trata de José Antonio Neme, quien se hizo viral por defender a la Selección argentina de dichos negativos de otros comunicadores.

El cronista hizo presencia en la pantalla y se presentó como un admirador de la cultura argentina. En un dinámico ida y vuelta con el conductor y la mediática, aprovechó la oportunidad para indagar sobre el reciente escándalo mediático que tuvo a Florencia Peña iniciando el Mundial.

La pregunta al hueso y la reacción de Marley El hombre no dio muchas vueltas y consultó sobre la gravísima información errónea difundida en Luzu TV. Específicamente, el cronista disparó qué le había pasado por la cabeza a Florencia Peña al anunciar la noticia de la manera en la que aconteció: "¿Cómo mata al papá de Messi en el Mundial de Messi?.

Ante la picante consulta sobre este malentendido, Marley tomó la palabra para respaldar a su amiga y explicar el contexto en el que se dio la situación. El conductor detalló que la actriz ya había pedido disculpas por el error y aclaró que ella creyó que la información ya era de dominio público.

"Ella pensó que ya lo habían dicho todos y que a ella le estaban diciendo última, como que eso estaba hablando el país y ella no lo sabía. Entonces tiró 'como que ya saben todos lo que pasó'", expresó el conductor.