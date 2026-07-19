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Previa de la final: el incómodo cruce de Marley con un periodista chileno por la fake news de Florencia Peña

El conductor se encontraba con Vicky Xipolitakis y fueron abordados por un cronista que les consultó por la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi.

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El conductor defendió nuevamente a la actriz.

El conductor defendió nuevamente a la actriz.

Archivo MDZ

Durante una recorrida por las calles de Nueva York para el clásico ciclo Por el mundo (Telefe), Marley y Vicky Xipolitakis vivieron un particular momento al ser interceptados por un periodista chileno. Se trata de José Antonio Neme, quien se hizo viral por defender a la Selección argentina de dichos negativos de otros comunicadores.

El cronista hizo presencia en la pantalla y se presentó como un admirador de la cultura argentina. En un dinámico ida y vuelta con el conductor y la mediática, aprovechó la oportunidad para indagar sobre el reciente escándalo mediático que tuvo a Florencia Peña iniciando el Mundial.

La pregunta al hueso y la reacción de Marley

El hombre no dio muchas vueltas y consultó sobre la gravísima información errónea difundida en Luzu TV. Específicamente, el cronista disparó qué le había pasado por la cabeza a Florencia Peña al anunciar la noticia de la manera en la que aconteció: "¿Cómo mata al papá de Messi en el Mundial de Messi?.

Ante la picante consulta sobre este malentendido, Marley tomó la palabra para respaldar a su amiga y explicar el contexto en el que se dio la situación. El conductor detalló que la actriz ya había pedido disculpas por el error y aclaró que ella creyó que la información ya era de dominio público.

"Ella pensó que ya lo habían dicho todos y que a ella le estaban diciendo última, como que eso estaba hablando el país y ella no lo sabía. Entonces tiró 'como que ya saben todos lo que pasó'", expresó el conductor.

Tras escuchar la justificación del conductor, el periodista chileno comprendió la situación y señaló que había seguido de cerca todo el caso, algo que fue respondido por el presentador com9o un tema que se había ampliado demasiado, a lo que desde el lado argentino le dieron la derecha y coincidieron en que es una situación que ya pasó y quedó definitivamente en el pasado.

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