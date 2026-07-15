El look futbolero de Milenka que derritió en redes: así apareció la hija de Marley

El fanatismo de Marley por el fútbol se trasladó a su hija Milenka, quien lució un adorable look deportivo que conquistó las redes sociales. ¡Mirá!

No te pierdas el look de la hija de Marley.

Milenka volvió a ser la estrella de las redes sociales, al aparecer con un look inspirado en la Selección Argentina. La publicación, que acompañó con la pregunta “¿Cuándo es el próximo partido?”, reflejó el clima futbolero que se vive en la familia de Marley desde el inicio del torneo.

Para la ocasión, llevó puesta la camiseta oficial de Argentina, con sus clásicas franjas celestes y blancas, y la combinó con un jogger de algodón en gris claro con un estampado sutil, siendo esta una opción muy cómoda y práctica para moverse sin restricciones.

El look se completó con medias blancas, zapatillas grises y el cabello recogido en una colita. Entre sus manos, sostuvo una pelota de fútbol en tonos rosa, negro y turquesa que sumó el toque lúdico que terminó de darle el espíritu deportivo a la foto. ¡Re tierna!