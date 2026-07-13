El look extremo de Julieta Poggio: conocé por qué estuvo al borde de la censura

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, encendió las redes al compartir un look maximalista con una audaz exposición de su lencería. ¡Mirá!

Julieta Poggio regresó a Buenos Aires luego de alentar a la Selección Argentina en Estados Unidos, y no tardó en compartir una selfie frente al espejo que lo último que hizo fue pasar por desapercibida.

El look maximalista reunió dos de las tendencias más extremas de la temporada, porque llevó un abrigo de piel bordó y la lencería a la vista, logrando una combinación que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

El outfit se armó a partir de un top sin mangas en tono visón, con cierre delantero, que dejaba ver el torso y se complementaba con el abrigo de piel. La apuesta se completó con un pantalón denim en el mismo tono del abrigo, ajustado y con aberturas verticales en ambos costados, adornadas con cordones cruzados a través de arandelas.

Esos recortes dejaron a la vista la lencería negra cavada de tiras finas, siendo este un detalle que llevó el estilismo al límite.